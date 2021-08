Naciones balcánicas posponen clases por repunte de COVID-19

Visar Kryeziu/AP

PRISTINA, Kosovo (AP) — Kosovo pospuso el martes el comienzo del año escolar para los estudiantes de niveles hasta la escuela secundaria, dos semanas después de un repunte de las infecciones por COVID-19 debido a la variante delta, y se tomaron nuevas precauciones en otros países de los Balcanes Occidentales, como Albania y Serbia.

El portavoz del gobierno de Kosovo, Perparim Kryeziu, dijo a The Associated Press que las autoridades ordenaron “algunas nuevas medidas restrictivas”, que incluyen posponer las clases hasta el 13 de septiembre, imponer un toque de queda nocturno de 10 p.m. a 5 a.m., que restaurantes y bares sólo operen en exteriores y el uso obligatorio de mascarillas tanto en interiores como en exteriores.