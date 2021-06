NUEVA ORLEANS (AP) — Russell Bright, de 7 años, apretó con fuerza la mano de su papá cuando comenzaron el lunes las pruebas de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para niños entre 5 y 11 años.

Los niños sostenían peluches, jugaban bajo sillas y algunos lloraban en el Centro Médico Ochsner, en las afueras de Nueva Orleans. Les revisaron la temperatura y presión arterial, tomaron muestras de su nariz y les sacaron sangre para las pruebas. Finalmente, los inyectaron con la vacuna o un placebo.

Ochsner es una de las 98 instalaciones en 26 estados, el Distrito de Columbia, Finlandia, Polonia y España en donde se llevan a cabo pruebas o están planeadas.

Las familias no sabrán durante seis meses si sus hijos en realidad fueron vacunados. En ese momento, los niños que no recibieron la vacuna tendrán la oportunidad de recibirla.

La vacuna de Pfizer fue aprobada el 10 de mayo para menores de entre 12 y 15 años de edad.

Adam Bright, cuyo hijo menor Tucker, de 5 años, también participa en la prueba, dijo que valía la pena la oportunidad de ser parte de ella.

“Quiero poner de mi parte y que mis hijos pongan de su parte”, comentó. “Tanto yo como mi esposa estamos vacunados, y entre más pronto los pueda vacunar y sentirme cómodo estando afuera, sin tener que usar una mascarilla; pensé que la forma más fácil de lograrlo era a través de la prueba”.

Russell, con una mascarilla de Spiderman, dijo que anhela tener vacaciones de verano que incluyan un parque acuático o un viaje más largo, y luego ir a la escuela sin mascarillas ni distanciamiento social.

“Tengo muchas ganas de ver a mis amigos y no usar mascarillas”, comentó. “No puedes ver si hago una mueca o sonrío. No me gusta usarlas”.

Kalil Chaudhry-Halperi, de 5 años, sostenía un Bruni de peluche — el espíritu de fuego de la película Frozen 2 — mientras esperaba en Ochsner.

Se sentía intimidado y un poco nervioso, pero su papá, Jasdon Halperin, dijo que Kalil estaba emocionado porque sabe que sus padres y su hermana de 12 años ya fueron vacunados.

“Sabes por todo lo que hemos pasado, toda nuestra comunidad, pero ahora tenemos vacunas seguras, efectivas y que salvan vidas, y no sólo lo ayuda a él, sino a toda la comunidad y a cualquier persona vulnerable cerca de nuestra familia”, dijo Jason Halperin. “Es una gran lección para impartir a nuestros hijos”.

Adam Bright dijo que confía en que la vacuna de Pfizer es segura, sobre todo después de ver lo bien que van las vacunaciones para el rango de edad que sigue para arriba.

Russell comentó que espera que cuando la vacuna sea aprobada para uso de emergencia para niños de su edad, si eso sucede, aprovechen la oportunidad.

“Sean valientes y háganlo”, dijo.

La periodista de Associated Press Janet McConnaughey contribuyó desde Nueva Orleans.