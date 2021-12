LAGOS, Nigeria (AP) — Hombres armados atacaron una aldea rural en el norte de Nigeria, mataron a 16 fieles en una mezquita y secuestraron a varias personas más, dijo un funcionario local.

El asalto del jueves en Ba’are, un pueblo de la región de Mashegu, en el estado de Níger, duró cuatro horas, explicó el jefe del gobierno local, Alhassan Isah Mazakuka.

Docenas de asaltantes en motocicletas arrasaron la aldea, matando a quienes rezaban en la mezquita y saqueando propiedades, agregó.

“Esa gente (los pistoleros) es peligrosa", dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica el viernes. “Asesinaron a 16 personas y secuestraron a mucha de nuestra gente. No sabemos siquiera el número de secuestrados porque es incontable".

La policía de Nigeria confirmó el incidente pero situó la cifra de fallecidos en nueve residentes. En el pasado se ha acusado a la policía de reducir el número de víctimas mortales en este tipo de ataques.

El asalto es el último en la escalada de violencia en las regiones oeste y centro del norte de Nigeria, donde grupos armados tienen a las comunidades remotas en su punto de mira, matando y secuestrando a residentes para pedir rescates a cambio.

A principios de semana se confirmó el asesinato de 23 viajeros en otra zona del conflictivo norte de la nación de África occidental.

Las grandes bandas de asaltantes están formadas en su mayoría por hombres jóvenes de etnia fulani, que tradicionalmente se ha dedicado al pastoreo nómada y mantiene un conflicto desde hace décadas con las comunidades agrícolas hausa por el acceso al agua y a los pastos.

Los pistoleros parecen estar cada vez más organizados y mejor armados, pero no han declarado públicamente ningún objetivo ni motivo político. Hasta el momento, los anárquicos grupos — que según dijo recientemente un gobernador nigeriano serían más de 150 — no tienen nombre ni líderes conocidos, pero un tribunal los declaró recientemente organizaciones terroristas.