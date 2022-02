ONG piden a Biden dejar de deportar venezolanos a Colombia

BOGOTÁ (AP) — Un centenar de organizaciones defensoras de los derechos de personas que buscan refugio y asilo pidieron al presidente Joe Biden cesar las expulsiones de venezolanos hacia Colombia y cualquier otro país bajo el Título 42, una orden de salud para evitar la propagación de COVID-19 implementada desde el gobierno de Donald Trump que les impide que soliciten asilo y se queden en Estados Unidos.

“Estas expulsiones bajo el Título 42 violan la ley y arriesgan a que se envíen personas de vuelta a condiciones peligrosas, algunas veces las mismas que causaron que fueran en busca de un lugar seguro en primer lugar", indicaron en la carta organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Oxfam, RAICES y Human Rights First. “Colombia no es segura para todos los migrantes venezolanos”, añadieron.