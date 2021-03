Rob DeMartin/AP

NUEVA YORK (AP) — El expresidente Barack Obama revela en un podcast de próxima publicación con el rockero Bruce Springsteen que eligió una carrera de servicio público en parte por su madre, una revelación que llega en el Mes de la Mujer.

“Mi mamá era un poquito una librepensadora”, dice Obama en el episodio del lunes de “Renegades: Born in the USA” de Spotify. The Associated Press recibió acceso a un fragmento del podcast.