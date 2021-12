Opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua se citan en Madrid

MADRID (AP) — Tres activistas latinoamericanos, considerados disidentes en sus respectivos países, exigieron el lunes durante una conferencia con estudiantes en Madrid su derecho a expresar la oposición a gobiernos que calificaron de “dictatoriales” y “autoritarios” en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La conferencia con el dramaturgo y activista cubano Yunior García, el político opositor venezolano Leopoldo López y Santiago Urbina, representante de una plataforma que aglutina a fuerzas opositoras nicaragüenses, estaba convocada por un colectivo de estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y fue recibida por otro grupo de estudiantes que se oponían a la cita.

Portando pancartas en las que se leían “¡Fuera los golpistas de Miami!” o “López asesino”, una treintena de estudiantes gritaron y silbaron a los ponentes y a varios de los asistentes al acto, que se defendieron con palmadas y gritos de “Libertad, libertad."

La tensión inicial retrasó por aproximadamente media hora la conferencia titulada “Voces de la represión”, hasta que García la abrió señalando: “Yo sueño con el día en el que nuestros científicos descubran una vacuna contra la intolerancia”.

“Es algo tan elemental como entender que en el rostro humano existen una boca y unos oídos," dijo el fundador del movimiento Archipiélago Cuba. "Espero que cada vez nos gritemos menos ofensas y estemos más dispuestos a escuchar lo que piense el otro”, dijo.

García se trasladó a Madrid a principios del mes pasado después de que las autoridades impidiesen las marchas antigubernamentales promovidas por Archipiélago en Cuba.

Urbina, quien durante la conferencia del lunes denunció la reciente elección en Nicaragua como “ilegítima”, dirige las relaciones internacionales del movimiento Unidad Nacional Azul y Blanco.

Por su parte, López, fundador del partido Voluntad Popular de Venezuela, lleva viviendo en la capital española desde octubre de 2020 después de huir de la residencia del embajador español en Caracas, adonde se había refugiado durante casi medio año.

“Si en la universidad no hay tolerancia, no hay debate o no hay coraje para que sean las ideas las que pueda calificar o descalificar, y no la violencia, entonces la sociedad, sin duda alguna, está enferma”, señaló López al tomar la palabra.

El gobierno venezolano ha pedido a España que extradite a López para que complete los ocho años restantes de una sentencia de 14 años de prisión que se le dictó por incitar a la violencia en manifestaciones contra el gobierno y otros presuntos delitos.

Aunque la petición está pendiente de resolución, las autoridades judiciales españolas se han negado en anteriores ocasiones a extraditar a disidentes y exfuncionarios venezolanos acusados de corrupción bajo el argumento de que sus temores de ser perseguidos políticos estaban fundamentados.

El periodista de AP en Madrid, Aritz Parra, contribuyó a esta nota.