Papa: no cabe la política en cuanto a si Biden debe comulgar

Tiziana Fabi/AP

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (AP) — El papa Francisco declaró el miércoles que los obispos católicos deben tratar a los políticos que apoyan el aborto con “compasión y ternura”, no con censura, y advirtió que no deben dejar que la política intervenga en la cuestión de si esos políticos deben recibir la comunión o no.

Francisco habló con los periodistas a bordo de un avión de Alitalia mientras viajaba a Roma desde Bratislava, después de concluir una gira de cuatro días por Hungría y Eslovaquia. Una de las preguntas fue sobre el debate en la Iglesia católica estadounidense de si al presidente estadounidense Joe Biden y a otros políticos se les debe negar la comunión debido a sus posturas sobre el aborto.