Esta imagen tomada con baja velocidad de obturación el 2 de octubre de 2019 y difundida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, muestra el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental no armado Minuteman 3 en la Base Vandenberg, en California. (Staff Sgt. J.T. Armstrong/U.S. Air Force via AP) less