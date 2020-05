Policía identifica a autor de tiroteo en Glendale

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — La policía de un suburbio de Phoenix identificó el jueves a un hombre de 20 años como el presunto autor de un tiroteo en un distrito de compras y entretenimiento reabierto recientemente, ataque que dejó tres heridos y causó que le gente buscara resguardarse en medio del pánico.

Armando Hernandez, Jr. fue detenido tras ser confrontado por la policía el miércoles por la noche en el suburbio de Glendale, indicó la policía vía Twitter. Las autoridades no han revelado información sobre un posible motivo del ataque ni cargos específicos. Se desconoce si el sospechoso cuenta con un abogado que pueda hacer declaraciones en su nombre.

Una de las víctimas se encuentra en estado crítico y otras dos sufrieron heridas que no ponen en riesgo su vida, informó la policía previamente.

El tiroteo se registró aproximadamente a las 7:25 de la tarde en el Distrito de Entretenimiento Westgate, de Glendale, al a cuyas tiendas y restaurantes la población había acudido luegio que reabrieron tras permanecer cerrados por más de un mes ante la pandemia del coronavirus.

El senador del estado Martin Quezada, demócrata, escribió en Twitter que él fue testigo de la presencia de una persona “disparando con un AR-15 en Westgate”.

La oficial Tiffany Ngalula, vocera del Departamento de Policía de Glendale, dijo no poder confirmar si en el ataque fue utilizado un fusil semiautomático AR-15.

“Yo vi a 2 víctimas con mis propios ojos. No sé cuántas otras haya”, publicó Quezada en Twitter. “Yo vi al agresor. Se me pidió que no dijera nada sobre los detalles hasta que hablara con la policía. Estoy bien. Mucha gente conmocionada”.

Un video que fue publicado en las redes sociales muestra a varias personas alejándose a toda velocidad del área y escenas de gente abrazándose al reunirse después del incidente.

El área incluye el estadio de los Cardinals de Arizona de la NFL y la arena de hockey de los Coyotes de Arizona de la NHL.