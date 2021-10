TASHKENT, Uzbekistán (AP) — Uzbekistán va a elecciones el domingo en que el presidente luce encaminado a una fácil reelección debido a la debilidad de la oposición.

Si bien el presidente Shavkat Mirziyoyev ha levantado algunas de las restricciones impuestas bajo el régimen dictatorial de su predecesor, no ha aplicado grandes reformas políticas.

Mirziyoyev, quien asumió la presidencia en el 2016 tras la muerte de Islam Karimov, compite contra cuatro candidatos de bajo perfil, que ni siquiera participaron en los debates sino que despacharon a subalternos, que se abstuvieron de discusiones sustanciales. No se permitía la participación de candidatos independientes.

“Los demás candidatos hablan de generalidades como fortalecer la seguridad social, pero no dan detalles. No tienen un programa concreto, y no tienen que tenerlo porque ya saben quién va a ganar”, expresó el analista político Akhmed Rahmonov.

Pese a la falta de candidatos opositores sólidos, fue alta la concurrencia a votar. La Comisión Electoral informó que para las 5 p.m. (1200 GMT), tres horas antes del cierre de los centros de votación, más del 70% del electorado había depositado su sufragio.

Los resultados serán anunciados el lunes.

El único candidato opositor que atrajo fuerte atención fue Alisher Qodirov, quien propuso que los uzbecos que vivan fuera del país deben pagar impuestos, una idea sumamente impopular entre el gran sector de la población que depende de las remesas enviados desde el extranjero.

Mirziyoyev se opuso abiertamente a la idea y hay quienes opinan que Qodirov, cuyo partido hace alianza con el de Mirziyoyev en el parlamento, la hizo a propósito para beneficiar al presidente.