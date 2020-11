Rusia dice que su vacuna Sputink V es sumamente efectiva

Una mujer con una mascarilla protectora contra el coronavirus examina adornos navideños en una tienda por departamentos en Moscú, Rusia, el lunes, 23 de noviembre del 2020. Rusia afirmó el martes que su vacuna experimental para el coronavirus es muy eficaz y prometió que costará menos en los mercados internacionales que las vacunas de algunos de sus competidores occidentales. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko)

MOSCÚ (AP) — Rusia afirmó el martes que su vacuna experimental para el coronavirus es muy eficaz y prometió que costará menos en los mercados internacionales que las vacunas de algunos de sus competidores occidentales.

De acuerdo con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que financió el desarrollo de la vacuna, la Sputink V costará menos de 10 dólares por dosis en los mercados internacionales. La vacunación será gratis para los rusos, dijo el fondo.

El fondo prometió en una declaración que su vacuna, de la que se necesitan dos dosis, será “dos o más veces más barata” que aquellas desarrolladas por Pfizer o Moderna, que costarán aproximadamente 20 dólares y 15-25 dólares por dosis, respectivamente, basado en los acuerdos que las compañías han logrado para suministrarle sus vacunas al gobierno estadounidense.

Kirill Dmitriev, director del fondo, les dijo a reporteros que se espera que más de 1.000 millones de dosis de la vacuna sean producidas el año próximo fuera de Rusia.

Rusia fue blanco de críticas en todo el mundo por darle a la Sputnik V la aprobación de sus reguladores a inicios de agosto, pese a que no había completado las pruebas avanzadas con decenas de miles de personas, algo requerido para garantizar la inocuidad y la eficacia de la vacua antes de distribuirla ampliamente.

Un estudio avanzado entre 40.000 voluntarios fue anunciado dos semanas después de que el tratamiento recibió la aprobación del gobierno. La fase sigue en curso, pero la vacuna le fue ofrecida a personas en grupos de alto riesgo —como trabajadores médicos y maestros— pese a que numerosos expertos han advertido que no debe ser usada antes de que se completen las pruebas necesarias. Varios altos funcionarios han dicho que ya han sido vacunados.

El presidente Vladimir Putin —que anunció la aprobación de la Sputnik V con gran fanfarria en agosto, diciendo que una de sus hijas había sido vacunada— ha dicho que las inyecciones son efectivas e inocuas, pero no parece tener apuro para vacunarse.

A la pregunta de si el presidente se había vacunado, el portavoz del Kremlin Dimitri Peskov dijo el martes que Putin “no puede usar una vacuna no certificada”. Agregó que “las vacunación no ha empezado de forma amplia y el jefe de estado no puede tomar parte en la vacunación como voluntario”.