San Francisco renombrará escuelas por cuestión de honor

SAN FRANCISCO, California. EE.UU. (AP) — La junta escolar de San Francisco votó en favor de retirar los nombres de George Washington y Abraham Lincoln de las escuelas públicas luego de que funcionarios los consideraron a ellos y a otras figuras no merecedoras del honor.

Luego de meses de controversia, la junta votó 6-1 el martes en favor de rebautizar 44 escuelas de San Francisco con nuevos nombres no conectados con la esclavitud, la opresión, el racismo y otros criterios similares, dijo el diario San Francisco Chronicle.

El nombre de la senadora Dianne Feinstein fue agregado a la lista de nombres a retirar porque como alcaldesa reemplazó una bandera confederada vandalizada que era parte de una serie de banderas en el ayuntamiento de la ciudad.

Los críticos dijeron que el proceso fue descuidado, porque no hubo aportes de historiadores y no hubo información sobre las bases de cada recomendación. En un caso, por ejemplo, el panel no sabía si la Roosevelt Middle School llevaba el nombre de Theodore Roosevelt o de Franklin Delano Roosevelt.

“Debo admitir que hay razones para apoyar esta resolución, pero no puedo”, dijo Jean Barish, miembro de la comunidad que afirmó que el proceso fue fallido y que se basó en las emociones en lugar de experiencia. “Estas no son decisiones que deberían ser tomadas apresuradamente”.

Miembros de la junta escolar han insistido en que rebautizar las escuelas es pertinente e importante, en un momento en que la nación encara formas de resolver su pasado racista. Habían argumentado que el distrito es capaz de acometer diferentes prioridades simultáneamente, respondiendo a críticos que dijeron que hay asuntos que merecen más atención.

En algunas escuelas, familiares de estudiantes se pronunciaron por un cambio de nombre durante años, incluso en el caso de la Escuela James Denman, que lleva el nombre del primer superintendente, un líder racista que le negó la educación pública a los estudiantes chinos. Otros dijeron que los nombres actuales significan que los estudiantes lucen camisetas con los nombres de dueños de esclavos, entre ellos Washington, Thomas Jefferson y James Madison.

“Es un mensaje a nuestras familias, nuestros estudiantes y nuestra comunidad”, dijo el miembro de la junta Mark Sanchez. “No es algo simbólico. Es un mensaje moral”.