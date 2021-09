Sondeo AP: Usuarios dudan que sus datos online estén seguros

Jenny Kane/AP

La mayoría de los estadounidenses no cree que su información personal esté segura en internet y tampoco están satisfechos con los esfuerzos del gobierno federal para protegerla, según una encuesta difundida el jueves.

El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y MeriTalk muestra que el 64% de los estadounidenses dice que sus actividades en las redes sociales no son seguras. Casi la misma cantidad tiene las mismas dudas de seguridad acerca de la información en línea que revela su ubicación física y la mitad cree que sus conversaciones de texto privadas son inseguras.