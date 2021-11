NUEVA YORK (AP) — Dos reporteros del Washington Post escriben una biografía de George Floyd, desde su historia familiar en los campos de tabaco de Carolina del Norte hasta su asesinato el año pasado en Minneapolis por un oficial de policía blanco.

Viking anunció el miércoles que “His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice”, de Robert Samuels y Toluse Olorunnipa, se publicará el próximo mayo, casi dos años después del día de la muerte de Floyd.