MADRID (AP) — Tras décadas en el olvido, las víctimas de abusos sexuales cometidos por curas en España están expresando esperanzas de que habrá justicia y resarcimiento.

El martes, legisladores españoles dieron un primer paso hacia la apertura de una investigación parlamentaria sobre el tema, algo que las víctimas han aplaudido como un posible paso decisivo para lograr justicia.

Los fiscales también están acelerando sus esfuerzos para investigar más a fondo las denuncias pasadas y nuevas. El gobierno centroizquierdista está debatiendo si respaldar la pesquisa parlamentaria o lanzar una propia.

“Ahora parece que las instituciones públicas por fin se han dado cuenta de que las violaciones de niños son un tema de interés general porque son una grave vulneración de derechos humanos y que el Estado debe intervenir”, declaró Miguel Hurtado, un activista del tema y quien ha hecho públicas sus propias denuncias de haber sido víctima de abuso sexual en un monasterio en el noreste de España.

Fernando García Salmones, vocero de Asociación Infancia Robada, añadió: “Hasta que no haya unos resultados no puede haber alegría, pero este es un momento de esperanza”.

García Salmones, una de las pocas víctimas que han recibido compensación de una orden religiosa, afirmó que el asunto ya no es si España debe o no investigar. “Ahora se trata más bien de cómo hacerlo y quién lo hará”, expresó.

La acumulación de varias iniciativas surge luego que el diario El País documentó por lo menos 611 casos de abusos perpetrados por curas, miembros de órdenes religiosas o sus empleados a lo largo de varias décadas, para un total de 1.246 víctimas.

A fines de diciembre, el diario envió un documento sobre el tema al papa Francisco, quien ha tratado de sembrar conciencia sobre el problema dentro la Iglesia y ha aprobado leyes para que miembros del clero tengan que rendir cuentas por encubrir abusos.

El Vaticano no ha respondido públicamente a los artículos de El País ni a la base de datos que recibió. Previamente, la Santa Sede ha emitido comentarios luego de la publicación de resultados de investigaciones independientes.

Sin embargo, la prensa española publicó que el papa mencionó el tema el mes pasado al reunirse con emisarios de la Conferencia Episcopal de España.

La Conferencia Episcopal ha rechazado abrir una investigación global y en lugar de ello ha animado a las víctimas a presentar sus denuncias individualmente en oficinas que ha designado en cada una de las diócesis del país.

Los periodistas de The Associated Press Barry Hatton in Lisboa, Portugal, y Nicole Winfield en Roma contribuyeron para este despacho