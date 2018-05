Saturday's boys track results

CHARLESTON, Ill. (AP) — Here are Saturday's results in the class A boys state track and field meet at Eastern Illinois:

IHSA BOYS TRACK & FIELD STATE MEET RESULTS O'Brien Stadium, Eastern Illinois University, Charleston, IL

___ CLASS 1A

___

Team Scores — 1, Colfax (Ridgeview) (Coop), 50. 2, Rockford (R. Christian), 44. 3, Rushville (R.-Industry), 37. 4, Carthage (Illini West), 35. 5, Warrensburg (W.-Latham), 33. 6, Pleasant Plains, 31.50. 7, Forreston (Coop), 27. 8, Arthur (A.-Lovington-Atwood-Hammond), 26. 9, Macon (Meridian), Madison, Sterling (Newman Central Catholic), 24. 12, Lena (L.-Winslow), 22. 13, Tuscola, 19. 14, Morrison, 18. 15, Altamont, Chicago (F.W. Parker), Hume (Shiloh) (Coop), Warsaw (Coop), 16. 19, Athens (Coop), 15. 20, Paxton (P.-Buckley-Loda), 14. 21, Williamsville, 13. 22, Catlin (Salt Fork), Glasford (Illini Bluffs), 12. 24, Chicago (C. Hope Academy), 11. 25, Erie, Farmington, Galva, Mt. Pulaski, St. Joseph (S.J.-Ogden), Westmont, 10. 31, Oregon, Spring Valley (Hall), 9. 33, Argenta (A.-Oreana), Belleville (Althoff Catholic), Chicago (Leo), DuQuoin (H.S.), Elmwood, 8. 38, Aledo (Mercer County), Auburn, Elmhurst (Timothy Christian), Kewanee (Wethersfield) (Coop), Lawrenceville, Pittsfield (Coop), Riverton, Shelbyville, 7. 46, Bloomington (Central Catholic), 6.50. 47, Liberty, Nashville, 6. 49, Elgin (St. Edward), Knoxville, Palestine (Coop), Sullivan, Taylor Ridge (Rockridge), 5. 54, El Paso (E.P.-Gridley), Melrose Park (Walther Christian), Sesser (S.-Valier) (Coop), Tremont, 4. 58, Chicago (Providence St. Mel), Seneca, Trenton (Wesclin), Vandalia, 3. 62, Carlinville, Washburn (Lowpoint-W.) (Coop), 2.50. 64, Breese (Mater Dei), Chicago (Latin), Elgin (Harvest Christian Academy), Elgin (Westminster Christian), Mackinaw (Deer Creek-M.), Newark, Vienna, 2. 71, Casey (C.-Westfield) (Coop), New Athens, Pecatonica (Coop), Robinson, Watseka, Winnebago, 1.

___ Saturday's Finals

___

Long Jump — 1, Tate Walcott, Colfax (Ridgeview) (Coop), 24-00.25. 2, Connor Artman, Carthage (Illini West), 23-03.75. 3, Ramsey Hunt, Hume (Shiloh) (Coop), 22-00.75. 4, Jonathan Muller, Paxton (P.-Buckley-Loda), 22-00.50. 5, Zachary Olenek, Elgin (St. Edward), 21-09.50. 6, Brady Webb, Forreston (Coop), 21-09.25. 7, Alphonso Rice III, Madison, 21-07.50. 8, Lane Ross, Vienna, 21-06.75. 9, Ben Buresh, Kewanee (Wethersfield) (Coop), 21-06.50. 10, Austin Wierzbicki, Manlius (Bureau Valley), 21-03.50. 11, Zach Weaver, Braidwood (Reed-Custer), 21-02.00. 12, Luca Gualdoni, Johnston City, 21-00.00.

___ Pole Vault — 1, Kyle Kruhtoff, Erie, 15-06.00. 2, Garrett Bachtold, Paxton (P.-Buckley-Loda), 14-09.00. 3, Cole Sumner, Lawrenceville, 14-09.00. 4, Tim Moore, Altamont, 14-03.00. 5, Jadon Nuzzo, Sullivan, 14-00.00. 6, Cameron Witts, Williamsville, 14-00.00. 7, Zane Steele, Vandalia, 14-00.00. 8, Matthew Bellick, Chicago (Latin), 13-09.00. 9, Gervasio Marchizza, Auburn, 13-06.00. 10, Wes Kile, Pana (H.S.), 13-06.00. 11, Dylan Webster, Cowden (C.-Herrick) (Coop), 13-00.00. 12, Brad Wood, Rockford (R. Christian), 13-00.00. 12, Cameron Withers, Vandalia, 13-00.00. 14, Isaac Daugherty, Carlinville, 12-00.00.

___ High Jump — 1, Jorden Tedford, Warrensburg (W.-Latham), 6-08.00. 2, Kobe Wells, Arthur (A.-Lovington-Atwood-Hammond), 6-06.00. 3, Cameron Getz, Macon (Meridian), 6-06.00. 4, Bo Bevilacqua, Bloomington (Central Catholic), 6-05.00. 4, Tristen Tewes, Pleasant Plains, 6-05.00. 6, Vidal Cargo, Chicago (Leo), 6-03.00. 7, Michael Douglas, Carlinville, 6-03.00. 7, Trent Weldon, Washburn (Lowpoint-W.) (Coop), 6-03.00. 9, John Harper, New Athens, 6-03.00. 10, Logan Gastman, Washburn (Lowpoint-W.) (Coop), 6-01.00. 11, Ricky Hightower, Elmwood, 6-01.00. 12, Joseph Wooten, Madison, 5-11.00.

___ Shot Put — 1, Hunter Woodard, Tuscola, 60-04.50. 2, Andy Bird, Warsaw (Coop), 56-03.00. 3, Jackson Sheckler, Glasford (Illini Bluffs), 55-09.75. 4, Nate Brown, Altamont, 52-10.00. 5, Ghage Lambasio, Knoxville, 52-06.50. 6, Thomas Combs, Sesser (S.-Valier) (Coop), 51-09.25. 7, Isaiah Bruce, Lena (L.-Winslow), 50-09.75. 8, Max Cox, Hume (Shiloh) (Coop), 49-10.25. 9, Chase Schmitt, Pleasant Plains, 49-09.00. 10, Jacob Brown, Trenton (Wesclin), 49-02.75. 11, Luke Griffith, Granville (Putnam County), 47-06.00. 12, David Jensen, Jacksonville (Routt) (Coop), 47-00.75.

___ Triple Jump — 1, Peyton Sopiars, Galva, 45-00.75. 2, Dasani Edward, DuQuoin (H.S.), 44-04.25. 3, Ramsey Hunt, Hume (Shiloh) (Coop), 44-03.25. 4, Connor Artman, Carthage (Illini West), 43-05.25. 5, Michael Hill, Glasford (Illini Bluffs), 43-04.75. 6, Devin Flakes, Chicago (Leo), 43-04.25. 7, Jacob Donaldson, Colfax (Ridgeview) (Coop), 43-03.00. 8, Kyle Casper, Westmont, 43-02.00. 9, Keegan Zack, Watseka, 42-07.75. 10, Brendon Shaw, Kewanee (Wethersfield) (Coop), 42-07.50. 11, Logan Farris, Moweaqua (Central A & M), 42-01.00. 12, Jorden Tedford, Warrensburg (W.-Latham), 42-00.75.

___ Discus Throw — 1, Peyton Taylor, Mt. Pulaski, 177-03. 2, Jarod Pankau, Chicago (C. Hope Academy), 164-09. 3, Chase Schmitt, Pleasant Plains, 164-02. 4, Bradley Olysav, Williamsville, 160-03. 5, Cameron Gersicher, Taylor Ridge (Rockridge), 156-09. 6, Nate Brown, Altamont, 154-05. 7, Hunter Woodard, Tuscola, 152-09. 8, Jace Coffey, Forreston (Coop), 150-07. 9, Andy Bird, Warsaw (Coop), 150-05. 10, Jackson Sheckler, Glasford (Illini Bluffs), 148-10. 11, Kaleb Wright, Granville (Putnam County), 144-05. 12, Bryce Chadduck, Dupo, 142-06.

___ 4x800-Meter Relay — 1, Morrison, 8:00.59 (Jacob Schlegel, Nathan Mickley, Keegan Anderson, Koby Brackemeyer). 2, Pleasant Plains, 8:06.14 (Nick Sunley, Brock Brummett, Otis Sanders, Luke McGraw). 3, Elmwood, 8:08.50 (Alex Hermann, Thomas Adkins, Griff Inskeep, Luke Hoffmann). 4, Tuscola, 8:09.38 (John Hill, Noah Woods, Bradley Kramer, Michael Holmes). 5, Rockford (R. Christian), 8:10.76 (Stephen Thomas, Nicolas Capriola, Cal Granite, Brent Brunner). 6, Tremont, 8:13.89 (Dalton Petro, Titus Thompson, Caleb Schwenk, Leland Sumer). 7, Williamsville, 8:16.43 (Evan Horn, Chase Law, Keegan McGann, Keaton Hill). 8, Mackinaw (Deer Creek-M.), 8:17.30 (John Carnicle, Jacob Henderson, Neal Scheuermann, Gary Cates). 9, Robinson, 8:18.52 (Lukas Baird, Zach Buttolph, Wyatt Bonnell, Kobe Lorance). 10, Catlin (Salt Fork), 8:19.51 (Keegan Talbott, Logan Appelman, Landon Labaw, Dawson Rogers). 11, Elgin (Harvest Christian Academy), 8:21.50 (Mathew Olech, Erik Richter, Kyler Young, Andrew Dobrescu). 12, Urbana (University), 8:22.03 (Alex Dolcos, Matthew Tang, Kaden Canales, Nicolas Ramkumar).

___ 4x100-Meter Relay — 1, Warrensburg (W.-Latham), 42.43 (Jarius Ingram, Addison Hortin, Diondre Lewis, Dionte Lewis). 2, Lena (L.-Winslow), 43.00 (Ty Chrisman, Isaiah Bruce, Gaige Schwartz, Rahveon Valentine). 3, Rockford (R. Christian), 43.10 (Jacob Kennay, Kody Page, Skyler Blanton, Josiah Vogel). 4, Rushville (R.-Industry), 43.21 (Charly Tshibuabua, Basile Buckner, Nader Lawani, Kreeden Allen). 5, Spring Valley (Hall), 43.54 (Steven Brust, Anthony Buchanan, Ethan Cattani, Marshall Walk). 6, Shelbyville, 43.57 (Kentrell Beck, Brett Spears, Ryan Skowronski, Turner Pullen). 7, Chicago (C. Hope Academy), 43.88 (Keyshawn Krefft, Jarod Pankau, Neil Campbell, Trevor Land). 8, Melrose Park (Walther Christian), 43.94 (De'Jon McAdory, Charles Stamps, Jr, Geron Parks, Josh Donald). --, Liberty, DQ (Jacob May, Seth Rochelle, Gavin Heinecke, Kolton Grawe).

___ 3200-Meter Run — 1, John McNabola, Chicago (F.W. Parker), 9:24.68. 2, Logan Hall, Arthur (A.-Lovington-Atwood-Hammond), 9:25.14. 3, Wyatt McIntyre, Athens (Coop), 9:33.29. 4, Javon Watkins, Madison, 9:48.18. 5, Negus Bogard, Palestine (Coop), 9:49.20. 6, Noah Smith, El Paso (E.P.-Gridley), 9:49.72. 7, Christopher Collet, Seneca, 9:51.16. 8, Luke Goebel, Breese (Mater Dei), 9:52.27. 9, Trevor Dunkel, Elmwood, 9:53.18. 10, Cort Ross, Casey (C.-Westfield) (Coop), 9:53.37. 11, Shay Hafner, Sterling (Newman Central Catholic), 9:54.39. 12, Dalton Ellingboe, Warsaw (Coop), 9:54.81. 13, Wyatt Wolfersberger, St. Joseph (S.J.-Ogden), 9:55.62. 14, Justin Mumford, Trenton (Wesclin), 9:56.46. 15, Trey Houmes, Hoopeston (H. Area), 10:07.42. 16, Isaiah Ditta, Clifton (Central), 10:07.45. 17, Steven Melin, Pleasant Plains, 10:11.49. 18, Layton Hall, Arthur (A.-Lovington-Atwood-Hammond), 10:13.93. 19, Drew Guimond, Downs (Tri-Valley), 10:17.67. 20, Caelin Foley, Galva, 10:19.25. 21, Tristan Olpin, Rockford (Keith Country Day), 10:22.64. 22, Ty Barbre, Carmi (C.-White County), 10:26.65. 23, Luke Brewer, Cerro Gordo, 10:26.99. 24, D' Artagnon Beaver, Rockford (R. Christian), 10:28.15. 25, Alfredo MacLaughlin, Chicago (DePaul College Prep), 10:28.22. 26, Ben Deneve, Erie, 10:29.82. 27, Caleb Mitchell, Elmhurst (Timothy Christian), 10:37.22. 28, Luke Hoffmann, Elmwood, 10:43.54. 29, Aryan Lalwani, Urbana (University), 10:49.17. 30, Elijah Burns, Glen Carbon (Father McGivney), 11:04.92. 31, Liam Oliver, Pinckneyville, 11:40.05.

___ 110-Meter High Hurdles — 1, A.J. Christensen, Forreston (Coop), 14.37. 2, Mason Barr, Colfax (Ridgeview) (Coop), 14.59. 3, Dontez Pittman, Madison, 14.90. 4, Connor Artman, Carthage (Illini West), 14.97. 5, Kyle Casper, Westmont, 15.01. 6, Judd Anderson, Farmington, 15.12. 7, Austin Robinson, Aledo (Mercer County), 15.30. 8, Noah Fulcomer, Rockford (R. Christian), 15.35. 9, Kyle Carver, Casey (C.-Westfield) (Coop), 15.43.

___ 100-Meter Dash — 1, Easton Bianchi, Sterling (Newman Central Catholic), 10.60. 2, Diondre Lewis, Warrensburg (W.-Latham), 10.89. 3, Basile Buckner, Rushville (R.-Industry), 11.09. 4, Seth Rochelle, Liberty, 11.14. 5, Charly Tshibuabua, Rushville (R.-Industry), 11.17. 6, Rahveon Valentine, Lena (L.-Winslow), 11.20. 7, Trentin Rooney, Warsaw (Coop), 11.26. 8, Marshall Walk, Spring Valley (Hall), 11.29. --, Charles Stamps, Jr, Melrose Park (Walther Christian), DQ.

___ 800-Meter Run — 1, Riley Wells, Rockford (R. Christian), 1:53.72. 2, Jacob Bryan, Carthage (Illini West), 1:54.11. 3, Shane Yamco, Riverton, 1:54.33. 4, Brandon Schnitker, Nashville, 1:54.78. 5, Dawson Rogers, Catlin (Salt Fork), 1:56.56. 6, Ian Hussung, Oregon, 1:56.57. 7, Ryan Skowronski, Shelbyville, 1:56.98. 8, Jason Yaccino, Elgin (Westminster Christian), 1:57.05. 9, Will Dionesotes, Bloomington (Central Catholic), 1:57.66. 10, Koby Brackemeyer, Morrison, 1:58.39. 11, Thomas Stamberger, Amboy, 1:59.19.

___ 4x200-Meter Relay — 1, Colfax (Ridgeview) (Coop), 1:29.06 (Alex Brock, Jacob Donaldson, Tate Walcott, Mason Barr). 2, Rockford (R. Christian), 1:29.64 (Jacob Kennay, Kody Page, Skyler Blanton, Josiah Vogel). 3, Lena (L.-Winslow), 1:29.99 (Ty Chrisman, Rahveon Valentine, Isaiah Bruce, Gaige Schwartz). 4, Belleville (Althoff Catholic), 1:30.01 (Jeremiah Branson, Xavier Williams, Johnathan Dori, Camronn Wicks). 5, Macon (Meridian), 1:30.62 (Cameron Getz, Nate Durbin, Korey Damery, Marshall Brown). 6, Sterling (Newman Central Catholic), 1:30.89 (Nate Ahlers, Karter Decker, Connor McBride, Easton Bianchi). 7, Madison, 1:30.94 (Caleb Jones, Eric Griffin, Malcolm Conway, Alphonso Rice III). 8, Spring Valley (Hall), 1:31.19 (Steven Brust, Brandon DeJong, Ethan Cattani, Marshall Walk). 9, Melrose Park (Walther Christian), 1:31.33 (De'Jon McAdory, Charles Stamps, Jr, Geron Parks, Josh Donald).

___ 400-Meter Dash — 1, Charly Tshibuabua, Rushville (R.-Industry), 49.17. 2, Makail Stanley, Argenta (A.-Oreana), 49.34. 3, Xavier Ross, Elmhurst (Timothy Christian), 49.41. 4, Greg Downs, Auburn, 50.08. 5, Keegan Anderson, Morrison, 50.13. 6, Wyatt Kellogg, Aledo (Mercer County), 50.40. 7, Sam Herenton, Chicago (Providence St. Mel), 50.54. 8, Jacob Bryan, Carthage (Illini West), 50.89. 9, Max Sager, Pecatonica (Coop), 51.80.

___ 300-Meter Intermediate Hurdles — 1, A.J. Christensen, Forreston (Coop), 37.97. 2, Riley Baker, St. Joseph (S.J.-Ogden), 38.55. 3, Caine Wilson, Catlin (Salt Fork), 39.16. 4, Judd Anderson, Farmington, 39.25. 5, Connor Artman, Carthage (Illini West), 39.62. 6, Dontez Pittman, Madison, 39.67. 7, Kyle Casper, Westmont, 40.67. 8, Connor Swanson, Newark, 40.84. 9, Chandler Ellis, Winnebago, 41.13.

___ 1600-Meter Run — 1, Logan Hall, Arthur (A.-Lovington-Atwood-Hammond), 4:22.45. 2, Wyatt McIntyre, Athens (Coop), 4:22.93. 3, Eli Ten Eyck, Pittsfield (Coop), 4:23.17. 4, John McNabola, Chicago (F.W. Parker), 4:25.69. 5, Ian Hussung, Oregon, 4:26.33. 6, Brent Brunner, Rockford (R. Christian), 4:29.23. 7, Reiss Wegman, Trenton (Wesclin), 4:30.65. 8, Mathew Olech, Elgin (Harvest Christian Academy), 4:31.88. 9, Javon Watkins, Madison, 4:32.21. 10, Negus Bogard, Palestine (Coop), 4:33.03. 11, Christopher Collet, Seneca, 4:34.35. 12, Trevor Dunkel, Elmwood, 4:40.09.

___ 200-Meter Dash — 1, Easton Bianchi, Sterling (Newman Central Catholic), 21.73. 2, Mason Barr, Colfax (Ridgeview) (Coop), 22.41. 3, Tate Walcott, Colfax (Ridgeview) (Coop), 22.41. 4, Charly Tshibuabua, Rushville (R.-Industry), 22.43. 5, Marshall Brown, Macon (Meridian), 22.56. 6, Trentin Rooney, Warsaw (Coop), 22.70. 7, Basile Buckner, Rushville (R.-Industry), 22.98. 8, Johnathan Dori, Belleville (Althoff Catholic), 23.21. 9, Charles Stamps, Jr, Melrose Park (Walther Christian), 23.31.

___ 4x400-Meter Relay — 1, Pleasant Plains, 3:23.01 (Jonah Miller, Sam McAfee, Michael Scott, Luke McGraw). 2, Rockford (R. Christian), 3:23.67 (Jacob Kennay, Josiah Vogel, Skyler Blanton, Riley Wells). 3, Macon (Meridian), 3:23.70 (Korey Damery, Nate Durbin, Cameron Getz, Marshall Brown). 4, Kewanee (Wethersfield) (Coop), 3:24.25 (Brendon Shaw, Ben Buresh, Owen Landwehr, John Fisher). 5, Warrensburg (W.-Latham), 3:24.80 (Jarius Ingram, Owen Terneus, Jorden Tedford, Diondre Lewis). 6, Colfax (Ridgeview) (Coop), 3:26.07 (Zach Cavinder, Jacob Donaldson, Alex Brock, Mason Barr). 7, Morrison, 3:26.35 (Nathan Mickley, John Winkleman, Koby Brackemeyer, Keegan Anderson). 8, St. Joseph (S.J.-Ogden), 3:28.86 (Lane Gaskin, Kaleb Harshbarger, Brady Buss, Riley Baker). 9, Forreston (Coop), 3:29.45 (Evan Kelsey, Brady Webb, Cailean Davids, A.J. Christensen).

CLASS 2A

Team Scores — 1, Aurora (Marmion Academy), 44. 2, Mahomet (M.-Seymour), 40. 3, Normal (University), 36. 4, Olympia Fields (Rich Central), 34. 5, Geneseo, 30. 6, Sterling (H.S.), 29. 7, Mascoutah, 27. 8, Metamora, 25. 9, Marengo, 24. 10, Burbank (St. Laurence), Dixon (H.S.), Tolono (Unity), 22. 13, Chicago Heights (Marian), 21. 14, Burlington (Central), 18.50. 15, Marion (H.S.), New Lenox (Providence Catholic), 18. 17, Mt. Zion, 17. 18, Cahokia (H.S.), Decatur (MacArthur), Dunlap, 16. 21, Freeburg, Peoria (Manual), Rock Island (Alleman), 15. 24, Fairbury (Prairie Central), Freeport (H.S.), 14. 26, Carterville, 13. 27, Charleston, Chicago (Morgan Park), 12. 29, Clinton, Eureka, Salem, Tinley Park (H.S.), 10. 33, Dolton (Thornridge), Sycamore (H.S.), 9. 35, Lombard (Montini), Roxana, Waterloo (H.S.), 8. 38, Aurora (Illinois Math and Science Academy), Chicago (De La Salle), Harrisburg, Mt. Vernon (H.S.), Pontiac, Rantoul, Springfield (Lanphier), 7. 45, Lansing (Illiana Christian), Morris, Peoria (Notre Dame), Richmond (R.-Burton), Wheaton (St. Francis), 6. 50, Belvidere (H.S.), Herscher, Richton Park (Southland College Prep Charter), Rochester, 5. 54, Centralia (H.S.), Greenville, Lincoln, Monmouth (M.-Roseville), Staunton, 4. 59, Effingham (H.S.), Oak Park (Fenwick), Richton Park (Rich South), 3. 62, Troy (Triad), 2.50. 63, Chicago (Perspectives/IIT Math & Science) (Coop), Herrin (H.S.), 2. 65, Morton, Rock Falls, Urbana (H.S.), 1.

___ Saturday's Finals

Long Jump — 1, Seth Groom, Aurora (Marmion Academy), 23-05.00. 2, Nyrel Sullivan, Sterling (H.S.), 22-07.25. 3, Ryan Curington, Chicago (De La Salle), 22-06.75. 4, Alex Saunders, Burbank (St. Laurence), 22-02.25. 5, Carl Williams, Richton Park (Southland College Prep Charter), 22-00.25. 6, Deion McShane, Freeport (H.S.), 21-11.00. 7, Jamonny Skinner, Monmouth (M.-Roseville), 21-10.50. 8, Michael Kalusa, Burlington (Central), 21-08.00. 9, Logan Rubin, Salem, 21-06.00. 10, Demaje Williams, Chicago (Urban Prep/West), 21-06.00. 11, Skylar Bennett, Mt. Zion, 21-05.25. 12, Jeremy Yoder, Arlington Heights (St. Viator), 21-04.00. 13, Justin Houston, Chicago (Brooks), 21-03.00.

___ Pole Vault — 1, Callan Whitehouse, Mahomet (M.-Seymour), 16-00.00. 2, Jack Pompe, Dunlap, 15-03.00. 3, Eli Badger, Mt. Vernon (H.S.), 15-00.00. 4, Chandlar Ifft, Fairbury (Prairie Central), 14-06.00. 5, Dayton Black, Charleston, 14-06.00. 6, Kyle Mulhern, Peoria (Notre Dame), 14-06.00. 7, Alec Morrissey, Effingham (H.S.), 14-00.00. 7, Jadon Elliott, Troy (Triad), 14-00.00. 9, Micah Stearns, Urbana (H.S.), 13-09.00. 10, Collin Heidenreich, Freeport (H.S.), 13-06.00. 11, Mitchell McKelvey, Metamora, 13-00.00. 12, Kody Cavender, Harrisburg, 13-00.00. 13, Austin Hausen, Belvidere (H.S.), 12-06.00.

___ High Jump — 1, Austin Rauch, Clinton, 6-10.00. 2, Seth Groom, Aurora (Marmion Academy), 6-09.00. 3, Karl Wright, Springfield (Lanphier), 6-09.00. 4, Zach Pluff, Freeburg, 6-07.00. 5, Aaron Shepard, Marengo, 6-05.00. 6, Ethan Poston, Metamora, 6-04.00. 7, Jonathan Decker, Tolono (Unity), 6-04.00. 8, Issak Mckay, Chicago (Perspectives/IIT Math & Science) (Coop), 6-03.00. 9, Terrence Hill, Effingham (H.S.), 6-01.00. 9, Patrick Mayfield, Burlington (Central), 6-01.00.

___ Shot Put — 1, Hunter Hendershot, Mahomet (M.-Seymour), 60-03.25. 2, Austin Klokkenga, Dunlap, 55-02.00. 3, Harley Russell, Mt. Zion, 54-03.50. 4, Zach Matson, Fairbury (Prairie Central), 53-02.75. 5, Jack Currie, Carterville, 53-01.50. 6, Austin Kasap, Metamora, 53-00.75. 7, Tyler Suddeth, Richton Park (Rich South), 52-03.25. 8, Gage Wells, Herrin (H.S.), 51-06.50. 9, Travis Gudeman, Morton, 51-01.75. 10, Cody VonAlven, Springfield (Lanphier), 50-09.25. 11, Brennan Wilson, Rock Island (Alleman), 50-05.25. 12, Grant Edwards, Springfield (Sacred Heart-Griffin), 50-01.75.

___ Triple Jump — 1, Seth Groom, Aurora (Marmion Academy), 48-03.50. 2, Andra Ward, Cahokia (H.S.), 46-11.00. 3, Cameron Dawson, Pontiac, 45-03.75. 4, Reed Marshall, Richmond (R.-Burton), 44-10.00. 5, Kalen Murray, Belvidere (H.S.), 44-10.00. 6, Dontea Jones, Centralia (H.S.), 44-03.50. 7, Matthew Augustyn, Oak Park (Fenwick), 43-11.50. 8, Alex Saunders, Burbank (St. Laurence), 43-07.25. 9, Jamonny Skinner, Monmouth (M.-Roseville), 43-06.50. 10, DJ Fessant, Paris, 43-03.75. 11, Caleb Diffor, Normal (University), 43-03.50. 12, Kevin Powers, Richmond (R.-Burton), 43-02.75.

___ Discus Throw — 1, Harley Russell, Mt. Zion, 186-11. 2, Jordan Hawkins, Roxana, 184-03. 3, Hunter Hendershot, Mahomet (M.-Seymour), 169-03. 4, Trey Wideman, Sycamore (H.S.), 165-10. 5, Clay Alewelt, Rochester, 162-00. 6, Tyler Bryant, Greenville, 154-09. 7, Josh Schmid, Marion (H.S.), 154-01. 8, Jackson Ivers, Waterloo (H.S.), 153-04. 9, Chase Hunzicker, Eureka, 151-04. 10, Levi Franklin, Sandwich, 151-00. 11, Jordan Bartok, Harrisburg, 147-00. 12, Nick McGee, LaSalle (L.-Peru), 142-03.

___ 4x800-Meter Relay — 1, Normal (University), 7:52.17 (Zachary Wolford, Jackson McClure, Nathan Clay, Harris Porter). 2, Marion (H.S.), 7:53.32 (Levi Bryant, John Bruce, Timothy Surburg, Michael Rutkowski). 3, Mascoutah, 7:53.42 (Matthew McNicol, Brandon Johnson, Casmir Cozzi, Kyle Little). 4, Waterloo (H.S.), 7:54.68 (Jackson McAlister, Eli Ward, Adam Robson, Cayden Kirkham). 5, Aurora (Marmion Academy), 7:55.48 (Jacob Coffman, Anthony Zangler, Michael Ronzone, Keoni English). 6, Burlington (Central), 8:00.97 (Jack Zettl, Logan Anderson, Anthony Farmer, Adam Kries). 7, Wheaton (St. Francis), 8:02.17 (Jon Aquino, Dan Weizeorick, Joe Leo, Alex Hernandez). 8, Dixon (H.S.), 8:06.98 (Jonah Fulton, Lukas Wedekind, Andrew Lohse, Collin Grady). 9, Metamora, 8:07.73 (Jacob Gray, Eric Payne, Ryan Meyer, Hunter Roedell). 10, Dunlap, 8:08.34 (John Fennell, Gabby Gavino-DaCosta, Cody Anderson, Trey Chamberlain). 11, Mt. Zion, 8:10.02 (Mason Jones, Jake Shumaker, Issac Moss, Carson Fenton). 12, Sycamore (H.S.), 8:15.96 (Jacob Jovanovich, Riley Melton, Jake Carani, Lucas McKay).

___ 4x100-Meter Relay — 1, Chicago Heights (Marian), 42.27 (Brent Fitzgerald, Darly McIntosh, Jalen Frazier, Josh Smith). 2, Mascoutah, 42.44 (Kourtney Jackson, Edward Wilson, Timothy Middleton II, Treshun Buckingham). 3, Peoria (Manual), 42.66 (Machai White, Jamere Robinson, Torlandis Hugan, Quivarte McElroy). 4, Chicago (Morgan Park), 42.71 (Donovan Earls, Fawaz Lyiola, Lavell Clark, Germaine Long). 5, Burbank (St. Laurence), 42.91 (Brailyn Johnson, Alex Saunders, Colin Dwyer, Matthew Hamer). 6, Dixon (H.S.), 42.99 (Diandre Wilson, Arthur Cox, Jared Harrison, Josh Dallas). 7, Decatur (MacArthur), 43.01 (Khalyn Young, Jakien Matthews, Martiece O'Neal, Ronald Reed). 8, Lombard (Montini), 43.41 (Zach Olson, Nick Fedanzo, Matt Quaglia, Jalen Slater). 9, Tolono (Unity), 1:40.00 (Dawson Kaiser, David Martin, Jackson Schweighart, Steven Migut).

___ 3200-Meter Run — 1, Adam Gilbreath-Glaub, Metamora, 9:20.62. 2, Mathias Powell, Mahomet (M.-Seymour), 9:20.96. 3, Spencer Smith, Rock Island (Alleman), 9:23.16. 4, Charlie Parrish, Freeburg, 9:24.93. 5, Jacob Gebhardt, Sterling (H.S.), 9:30.66. 6, Austin Ohm, Lansing (Illiana Christian), 9:31.87. 7, Stephen Poorten, Sycamore (H.S.), 9:40.13. 8, Sean Galle, Aurora (Marmion Academy), 9:52.19. 9, Dawson Smith, Rock Falls, 9:54.14. 10, Daniel Cervantes, Chicago (Lindblom), 9:59.36. 11, Ethan Cherry, Carbondale (H.S.), 9:59.55. 12, Dane Alexander, Normal (University), 10:00.47. 13, Abraham Zelchenko, Chicago (University), 10:01.96. 14, Alex Helmuth, Monticello, 10:06.53. 15, Ryan Jones, Woodstock (Marian), 10:11.51. 16, Jayden Gertsen, Lombard (Montini), 10:12.03. 17, Kyle Bell, New Lenox (Providence Catholic), 10:14.73. 18, Nick Hanratty, Highland, 10:29.82. 19, Sam Mickelson, Galena (H.S.), 10:35.49. 20, Luis Gomez, Elmwood Park, 10:44.08. 21, Cree Stumpf, Roxana, 10:49.71. 22, Gabe Vara, Chicago (Northside), 10:49.97. 23, Justin VanProoyen, Lansing (Illiana Christian), 11:01.72.

___ 110-Meter High Hurdles — 1, Solomon Wilson-Smith, Tinley Park (H.S.), 13.98. 2, Steven Migut, Tolono (Unity), 14.19. 3, Niko Neal, Harrisburg, 14.35. 4, Finnigan Schirmer, Marengo, 14.56. 5, Jaden Johnson, Freeport (H.S.), 14.85. 6, Steve Harris, Cahokia (H.S.), 15.01. 7, Jared Harrison, Dixon (H.S.), 15.06. 8, Aidan Krieger, Fairbury (Prairie Central), 15.21. 9, Reed Vanderheyden, Geneseo, 15.24.

___ 100-Meter Dash — 1, Ronald Reed, Decatur (MacArthur), 10.72. 2, Nyrel Sullivan, Sterling (H.S.), 10.79. 3, Sean Tyler, Olympia Fields (Rich Central), 10.86. 4, Finnigan Schirmer, Marengo, 10.92. 5, Matt Quaglia, Lombard (Montini), 11.01. 6, Carson Rantanen, Staunton, 11.04. 7, Edward Wilson, Mascoutah, 11.06. 8, VanHarvey Vance, Olympia Fields (Rich Central), 11.06. 9, Nic Davy, Morris, 11.12.

___ 800-Meter Run — 1, Jared Schuckman, Normal (University), 1:53.87. 2, Austin Knight, Carterville, 1:54.04. 3, Nick Oakley, Charleston, 1:54.45. 4, Nick Swartzendruber, Geneseo, 1:54.66. 5, Hayden Wimberly, Salem, 1:55.64. 6, Blake Jones, Lincoln, 1:56.04. 7, Alex Hernandez, Wheaton (St. Francis), 1:56.12. 8, Chris Gilbert, Peoria (Notre Dame), 1:56.31. 9, Riley Fortune, Mahomet (M.-Seymour), 1:57.07. 10, Mitchell Kremer, Mattoon, 1:57.32. 11, Matthew McNicol, Mascoutah, 1:58.80. 12, Brycen Pitre, Chicago (De La Salle), 1:58.94.

___ 4x200-Meter Relay — 1, Chicago Heights (Marian), 1:27.57 (Darly McIntosh, Brent Fitzgerald, Jalen Frazier, Josh Smith). 2, Peoria (Manual), 1:28.09 (Machai White, Jamere Robinson, Quivarte McElroy, Torlandis Hugan). 3, Olympia Fields (Rich Central), 1:28.23 (Obadiah Hart, Zachary Roebuck, Josiah Gholar, Sean Tyler). 4, Mascoutah, 1:28.56 (Kourtney Jackson, Isaiah Andrews, Timothy Middleton II, Edward Wilson). 5, Herscher, 1:28.61 (Quinnton Becker, Jacob Allen, Jacob Schultz, Brandon Sommer). 6, Burlington (Central), 1:29.89 (Michael Kalusa, Jacoby Haynes, Jimmy Badillo, Jacob Teets). 7, Burbank (St. Laurence), 1:30.39 (Brailyn Johnson, Colin Dwyer, Tyree Colbert, Matthew Hamer). 8, Eureka, 1:31.22 (Job Knapp, Micah Senior, Jake Bachman, Aden Sears). --, Urbana (H.S.), DNF (Joshua Dallas-Gardner, Jeremiah Hamilton, Martel Jones, Christian Phillips).

___ 400-Meter Dash — 1, Nick Swartzendruber, Geneseo, 48.49. 2, VanHarvey Vance, Olympia Fields (Rich Central), 48.80. 3, Gavin Jamie, New Lenox (Providence Catholic), 49.39. 4, Colin Dwyer, Burbank (St. Laurence), 49.48. 5, Jerry Harper, Rantoul, 49.78. 6, Brandon Bretz, Mahomet (M.-Seymour), 50.11. 7, Davon Bolden, Dolton (Thornridge), 50.28. 8, Josh Dallas, Dixon (H.S.), 50.33. 9, Eduardo Favela, New Lenox (Providence Catholic), 50.64.

___ 300-Meter Intermediate Hurdles — 1, Steven Migut, Tolono (Unity), 38.20. 2, Reed Vanderheyden, Geneseo, 38.28. 3, Jared Harrison, Dixon (H.S.), 39.69. 4, Cameron Hope, Chicago (Morgan Park), 39.84. 5, Jaden Johnson, Freeport (H.S.), 40.30. 6, Stuart Adkinson, Marion (H.S.), 40.31. 7, Noah Williams, Freeburg, 40.68. 8, Lanard Harris, Cahokia (H.S.), 41.10. --, Niko Neal, Harrisburg, DNF.

___ 1600-Meter Run — 1, Jared Schuckman, Normal (University), 4:19.97. 2, Spencer Smith, Rock Island (Alleman), 4:20.16. 3, Daniel Chen, Aurora (Illinois Math and Science Academy), 4:20.19. 4, Matt Zacharias, Normal (University), 4:20.24. 5, Michael Ronzone, Aurora (Marmion Academy), 4:22.56. 6, Hayden Wimberly, Salem, 4:23.31. 7, Michael Rutkowski, Marion (H.S.), 4:23.46. 8, Derek VanProoyen, Lansing (Illiana Christian), 4:24.59. 9, Jacob Mondschean, Lombard (Montini), 4:26.16. 10, John Bruce, Marion (H.S.), 4:26.54. 11, Charlie Parrish, Freeburg, 4:31.35. 12, Riley Fortune, Mahomet (M.-Seymour), 4:46.50.

___ 200-Meter Dash — 1, VanHarvey Vance, Olympia Fields (Rich Central), 21.98. 2, Nyrel Sullivan, Sterling (H.S.), 22.00. 3, Finnigan Schirmer, Marengo, 22.06. 4, Leondre Pollard, Dolton (Thornridge), 22.08. 5, Nic Davy, Morris, 22.20. 6, Seth Groom, Aurora (Marmion Academy), 22.30. 7, Ronald Reed, Decatur (MacArthur), 22.32. 8, Darreon West, Cahokia (H.S.), 22.40. 9, Josh Smith, Chicago Heights (Marian), 22.68.

___ 4x400-Meter Relay — 1, New Lenox (Providence Catholic), 3:19.28 (Jerrell Wrignt, Eduardo Favela, Caden Kalinowski, Gavin Jamie). 2, Burlington (Central), 3:19.87 (Connor Wagner, Michael Kalusa, Jacob Teets, Adam Kries). 3, Eureka, 3:21.91 (Jake Bachman, Aden Sears, Connor Standish, Micah Senior). 4, Metamora, 3:24.07 (Ethan Poston, Jacob Gray, Jackson Doty, Ethan Hodel). 5, Geneseo, 3:26.58 (Reed Vanderheyden, Kaden Rink, Colton Pischke, Nick Swartzendruber). 6, Dixon (H.S.), 3:27.02 (Jared Harrison, Collin Grady, Lukas Wedekind, Josh Dallas). 7, Mascoutah, 3:27.03 (Kourtney Jackson, Kyle Little, Brandon Johnson, Isaiah Andrews). 8, Rantoul, 3:35.43 (Kayon Cunningham, Elijah Hall, Jerry Harper, Garet Kinnett). --, Chicago (Morgan Park), DQ (Donovan Earls, Cameron Hope, Germaine Long, Benjamin Todd).

CLASS 3A

Team Scores — 1, Naperville (Neuqua Valley), 52. 2, Flossmoor (Homewood-F.), 48. 3, Plainfield (North), 43. 4, Rock Island (H.S.), 27. 5, Hoffman Estates (H.S.), 26. 6, Lockport (Twp.), 25. 7, Aurora (West Aurora), Orland Park (Sandburg), 20. 9, Barrington, Glen Ellyn (Glenbard West), 19. 11, Minooka, 18. 12, McHenry, Oak Park (O.P.-River Forest), 16. 14, Bloomington (H.S.), 15. 15, Batavia, Collinsville, Maple Park (Kaneland), 14. 18, Downers Grove (North), Gurnee (Warren), Palatine (Fremd), 13. 21, Crete (C.-Monee), Elmhurst (York), 12. 23, Chicago (Whitney Young), Fox Lake (Grant), Huntley, Mundelein (H.S.), Oswego (H.S.), Plainfield (East), Winnetka (New Trier), 11. 30, Blue Island (Eisenhower), Evanston (Twp.), Hillside (Proviso West), LaGrange (Lyons), Quincy (Sr.), Wheaton (W. Warrenville South), 10. 36, Joliet (West), 9. 37, Chicago (Brother Rice), Chicago Heights (Bloom Twp.), Granite City, Naperville (Central), Roselle (Lake Park), 8. 42, Aurora (Waubonsie Valley), Carpentersville (Dundee-Crown), Downers Grove (South), Park Ridge (Maine South), Skokie (Niles West), St. Charles (East), Wheaton (North), Wilmette (Loyola Academy), 7. 50, Arlington Heights (Hersey), Cary (C.-Grove), Crystal Lake (Prairie Ridge), Normal (Community), Rolling Meadows, Springfield (H.S.), 6. 56, Frankfort (Lincoln-Way East), Maywood (Proviso East), Northbrook (Glenbrook North), Oak Lawn (Community), 5. 60, Crystal Lake (South), Deerfield (H.S.), Edwardsville (H.S.), Normal (Community West), Waukegan (H.S.), West Chicago (H.S.), 4. 66, Algonquin (Jacobs), East Moline (United), Hinsdale (Central), Lincolnshire (Stevenson), Schaumburg (H.S.), 3. 71, Palos Heights (Shepard), Plainfield (Central), 2.50. 73, Antioch, Belleville (West), Oak Lawn (Richards), 2. 76, Mt. Prospect (Prospect), St. Charles (North), 1.50. 78, Danville (H.S.), Lansing (Thornton Fractional South), Romeoville (H.S.), Washington, Yorkville (H.S.), Zion (Z.-Benton), 1.

___ Saturday's Finals

Long Jump — 1, Camron Donatlan, Aurora (West Aurora), 24-01.75. 2, Ife Oketona, Naperville (Neuqua Valley), 23-08.50. 3, Edward (EJ) Burruss, Flossmoor (Homewood-F.), 23-03.75. 4, Bryan Keubeng, Plainfield (East), 23-01.75. 5, Jamal Safo, Crete (C.-Monee), 23-01.25. 6, Kevin Sylvester, Aurora (West Aurora), 22-11.00. 7, Nieko Carter, Palos Heights (Shepard), 22-10.50. 7, Geremiah Lawson, Plainfield (Central), 22-10.50. 9, Jalen Hunter, Flossmoor (Homewood-F.), 22-08.50. 10, Dan Spejcher, Roselle (Lake Park), 22-08.00. 10, Anijel Jones, Hoffman Estates (H.S.), 22-08.00. 12, Kenyon Johnson, Edwardsville (H.S.), 22-04.50.

___ Pole Vault — 1, Zachery Bradford, Bloomington (H.S.), 17-06.00. 2, Tommy Paprocki, Roselle (Lake Park), 16-00.00. 3, Declan Ritzenthaler, Wilmette (Loyola Academy), 15-00.00. 4, Jared Middleton, Oswego (H.S.), 14-09.00. 5, Matt Ogilvie, Oswego (H.S.), 14-09.00. 6, Noah Kowal, Oak Park (O.P.-River Forest), 14-09.00. 7, Dominic Ruettiger, Minooka, 14-06.00. 8, Reed Wilson, Normal (Community), 14-06.00. 9, Jake MacConnachie, Wheaton (W. Warrenville South), 14-03.00. 10, Grant Wilk, Maple Park (Kaneland), 14-03.00. 11, Blake Neville, Edwardsville (H.S.), 14-00.00. 12, Jim Leahy, Palatine (Fremd), 14-00.00. --, Logan Francis, East Moline (United), NH. --, Zachary Frye, Roselle (Lake Park), NH. --, Ethen Harsted, Ottawa (Twp.), NH.

___ High Jump — 1, Brandon Ellis, Gurnee (Warren), 6-10.00. 2, Maki Mohr, McHenry, 6-10.00. 3, Jon Cherian, Skokie (Niles West), 6-07.00. 4, Camron Donatlan, Aurora (West Aurora), 6-06.00. 5, Alex Babbington, Plainfield (East), 6-06.00. 6, Antonio Hayden, Minooka, 6-06.00. 7, Dylan Webb, Plainfield (North), 6-06.00. 8, Michael Shafis, Mt. Prospect (Prospect), 6-05.00. 8, Peter Willis, St. Charles (North), 6-05.00. 10, David Lehenbauer, Lemont (H.S.), 6-05.00. 11, Sebastian Gutierrez, Belvidere (North), 6-03.00. 12, James Ellis, Bloomington (H.S.), 6-03.00. 13, Justin Griser, East Moline (United), 6-03.00. 14, Alec Crawford, St. Charles (East), 6-03.00. 14, Antonio Buchanan, Champaign (Centennial), 6-03.00. 14, Solomon Ware, Lansing (Thornton Fractional South), 6-03.00. 14, Cullen Fitzgerald, Hinsdale (Central), 6-03.00. 18, Jalen Bowens, Chicago Heights (Bloom Twp.), 6-03.00. 19, Keylen William, Oswego (East), 6-03.00. 20, Cole Lewis, Flossmoor (Homewood-F.), 6-01.00. 21, Jon Moore, Moline (H.S.), 6-01.00. --, Aiden Oliver, Normal (Community), NH.

___ Shot Put — 1, John Meyer, Lockport (Twp.), 68-08.00. 2, Brad Warman, Barrington, 62-02.75. 3, Clayton Hannula, Maple Park (Kaneland), 58-04.00. 4, Will Rezny, Rolling Meadows, 58-04.00. 5, Patrick Michaels, Oak Lawn (Community), 57-05.75. 6, Sam Liokumovich, Deerfield (H.S.), 57-05.00. 7, Andrew Stokes, Cary (C.-Grove), 57-00.00. 8, Tyler Johnson, Wheaton (North), 56-03.25. 9, Matt Bilek, Palatine (Fremd), 56-00.00. 10, Brian Keyes, McHenry, 55-09.25. 11, Amiri Buchanan, Romeoville (H.S.), 55-08.00. 12, Jamir Gibson, Zion (Z.-Benton), 55-05.00.

___ Triple Jump — 1, Jonathan Wilburn, Evanston (Twp.), 47-02.75. 2, Josh Boulanger, Chicago (Brother Rice), 46-07.25. 3, Jayden Lambert, Downers Grove (South), 46-03.75. 4, Quinton Stringfellow, Flossmoor (Homewood-F.), 46-03.00. 5, Fard Farrakan, Frankfort (Lincoln-Way East), 46-01.25. 6, McKenzie Mitchell, Naperville (Neuqua Valley), 46-00.75. 7, Brandon Ellis, Gurnee (Warren), 46-00.50. 8, Alec Pierce, Glen Ellyn (Glenbard West), 45-11.75. 9, Xavier Jones, Romeoville (H.S.), 45-10.75. 10, Victor Olaitan, Schaumburg (H.S.), 45-08.75. 11, Myles Molette-Hughes, Oak Park (O.P.-River Forest), 45-07.75. 12, Temi Osobamiro, Aurora (Metea Valley), 45-06.75.

___ Discus Throw — 1, Jordan Johnson, Quincy (Sr.), 196-09. 2, Brian Keyes, McHenry, 187-01. 3, John Meyer, Lockport (Twp.), 180-02. 4, Ben Litwin, Huntley, 171-07. 5, Clayton Hannula, Maple Park (Kaneland), 168-01. 6, Amari Brooks, Edwardsville (H.S.), 165-05. 7, Jason Petko, Cary (C.-Grove), 165-05. 8, Chase Becker, Antioch, 162-02. 9, Jacob Urban, Washington, 162-02. 10, Ahmomiel Barr, Harvey (Thornton), 161-08. 11, Jamir Gibson, Zion (Z.-Benton), 160-10. 12, Zach Lyons, Aurora (Waubonsie Valley), 160-07.

___ 4x800-Meter Relay — 1, Orland Park (Sandburg), 7:45.12 (Connor Devlin, Nico Calderon, Peter Demogerontas, Dylan Jacobs). 2, Naperville (Neuqua Valley), 7:49.22 (Tyler Bombacino, Ryan Kennedy, Daniel Winek, Dakota Getty). 3, Carpentersville (Dundee-Crown), 7:51.01 (Anthony Hurgoi, Joey DeVita, Brian Hernandez, Adam Swanson). 4, Glen Ellyn (Glenbard West), 7:51.05 (Cameron Benes, Will Obrien, Kyle Rogus, Rory Cavan). 5, Northbrook (Glenbrook North), 7:52.61 (Dana Sullivan, Ari Bosse, Michael Ocasek, Kyle Foley). 6, Elmhurst (York), 7:52.83 (Daniel Klysh, Mark Morgan, Jackson Bode, Sean MacGregor). 7, Minooka, 7:54.95 (Jason Hoffman, Matthew Schofield, Hector Ramos, Jordan Freese). 8, Batavia, 7:57.41 (Shane Knanishu, Joseph Knanishu, Damian Rodriguez, Adam Kennedy). 9, Naperville (Central), 7:57.78 (Thomas Codo, Aaron Benson, Seth Klein-Collins, Patrick Julian). 10, Hinsdale (Central), 8:08.06 (Colin Yandel, Alec Hill, Neil Cumberland, Sean O'Connell). 11, Danville (H.S.), 8:58.39 (Quemarii Williams, Delrey Crowder, Sincere Davis, Phillip Hall). --, Aurora (Metea Valley), DQ (Michael Varzino, Derek Roberts, Charlie Schafer, Rokas Gudinavicius).

___ 4x100-Meter Relay — 1, Plainfield (North), 41.29 (Brendan Hanneman, Brian Registe, Anthony Capezio, Marcellus Moore). 2, Flossmoor (Homewood-F.), 41.66 (Joshua Bridges, Jesuseun Adeyiga, Matthew Lewis-Banks, Marcell Ellis). 3, Hoffman Estates (H.S.), 41.79 (Malik Whitehead, Conner Kiley, Declan Rustay, Anijel Jones). 4, Rock Island (H.S.), 41.91 (Carlon Steward, Austin Taylor, Michail Sudberry, Courtney Lindsey). 5, Glen Ellyn (Glenbard West), 42.33 (Tyquan Cox, Alec Pierce, Joe Zydlo, Brady Heller). 6, Barrington, 42.49 (Michael Dreiling, Ray Niro, Alec Andrea, Luis Cossio). 7, Huntley, 42.74 (Antonio Passarelli, Zach Tepper, Ron Noll, Eric Mooney). 8, Palatine (Fremd), 43.84 (Zach Balis, Ben Konopka, Justin King, Jaden Jackson). --, Lansing (Thornton Fractional South), DQ (Solomon Ware, Khullen Jefferson, Anthony Lewis, DeShawn Studway).

___ 3200-Meter Run — 1, Danny Kilrea, LaGrange (Lyons), 9:02.77. 2, Zachary Kinne, Naperville (Neuqua Valley), 9:03.55. 3, Tommy Brady, Park Ridge (Maine South), 9:06.13. 4, Josh Methner, Arlington Heights (Hersey), 9:06.88. 5, Clayton Mendez, Chicago (Whitney Young), 9:07.28. 6, Marcos Garcia, Waukegan (H.S.), 9:09.74. 7, Miles Christensen, Downers Grove (North), 9:13.07. 8, Matt Richtman, Maple Park (Kaneland), 9:14.96. 9, Nick Laning, Barrington, 9:15.33. 10, Alexander Tam, Libertyville, 9:17.76. 11, Jack Roberts, Downers Grove (North), 9:20.02. 12, Tyler Cushing, Bolingbrook, 9:20.78. 13, Roland Prenzler, Edwardsville (H.S.), 9:27.15. 14, Stephen Moody, Glen Ellyn (Glenbard West), 9:28.39. 15, Akhil Ghosh, Downers Grove (South), 9:29.42. 16, Charlie Wetzel, Normal (Community West), 9:29.58. 17, Brett Gardner, Frankfort (Lincoln-Way East), 9:30.69. 18, Brandon Nelson, Oswego (H.S.), 9:31.27. 19, Patrick Norrick, Winnetka (New Trier), 9:31.68. 20, Kevin Riley, Wheaton (North), 9:35.74. 21, Patrick Holbrook, Skokie (Niles West), 9:35.77. 22, Rob Siezkowski, Orland Park (Sandburg), 9:36.70. 23, Bob Liking, St. Charles (East), 9:37.42. 24, Nikita Smyrnov, Lincolnshire (Stevenson), 9:38.26. 25, Richie Jacobo, Palatine (H.S.), 9:39.01. 26, Ryan Theisen, Arlington Heights (Hersey), 9:40.97. 27, Ian Spears, Park Ridge (Maine South), 9:41.69. 28, Conor Perreault, Skokie (Niles North), 9:42.46. 29, Brett Lucas, Lincolnshire (Stevenson), 9:43.40. 30, Jake Allen, Naperville (North), 9:45.99. 31, Matt Kusak, Hinsdale (Central), 9:46.09. 32, Pat Burns, Lake Zurich, 9:46.58. 33, Connor Zydek, Wheaton (North), 9:47.71. 34, Ian Geisler, Huntley, 9:50.71. 35, Adam Balutowski, Naperville (Central), 9:51.30. 36, Billy Hauenstein, Wheaton (W. Warrenville South), 9:51.85. 37, KC Pruitt, Chicago (Lane), 9:52.25. 38, Sean Ginn, Lake Zurich, 9:56.97. 39, Brett Haffner, Darien (Hinsdale South), 9:57.12. 40, Dillon Blake, Mundelein (H.S.), 9:57.35. 41, Jared Kreis, New Lenox (Lincoln-Way Central), 10:26.37. 42, Ryan Bonfiglio, LaGrange (Lyons), 10:40.36.

___ 110-Meter High Hurdles — 1, Sam Conger, Batavia, 14.02. 2, Donovan Turner, Naperville (Neuqua Valley), 14.20. 3, Victor Cameron, Crete (C.-Monee), 14.26. 4, Matthew Lewis-Banks, Flossmoor (Homewood-F.), 14.27. 5, JT Lowder, Oak Park (O.P.-River Forest), 14.33. 6, Albert Yen, Winnetka (New Trier), 14.49. 7, Victor Olaitan, Schaumburg (H.S.), 14.57. 8, Ivan Colbert, Oak Lawn (Richards), 15.04. 9, Peyton Frankenreider, Yorkville (H.S.), 15.99.

___ 100-Meter Dash — 1, Marcellus Moore, Plainfield (North), 10.31. 2, Courtney Lindsey, Rock Island (H.S.), 10.52. 3, Jermarrion Stewart, Collinsville, 10.62. 4, Bobby Nuzzo, Mundelein (H.S.), 10.63. 5, Declan Rustay, Hoffman Estates (H.S.), 10.66. 6, Myles Gascon, Naperville (Neuqua Valley), 10.82. 7, Cedric Rowzee, Wheaton (W. Warrenville South), 10.84. 8, Jesuseun Adeyiga, Flossmoor (Homewood-F.), 10.89. 9, Cortez Sawyer, Zion (Z.-Benton), 10.90.

___ 800-Meter Run — 1, Joshua English, Blue Island (Eisenhower), 1:51.94. 2, Charlie Kern, Elmhurst (York), 1:52.64. 3, Wes York, Aurora (Waubonsie Valley), 1:53.97. 4, Grant Jensen, Crystal Lake (Prairie Ridge), 1:54.29. 5, Ryan Birkmeier, Downers Grove (North), 1:54.47. 6, Tyler Dunn, Normal (Community West), 1:54.49. 7, Dalton Martin, East Moline (United), 1:55.35. 8, Cameron Benes, Glen Ellyn (Glenbard West), 1:55.61. 9, Joey Simon, Wheaton (North), 1:55.70. 10, Dan Ford, Romeoville (H.S.), 1:56.08. 11, Phillip Hall, Danville (H.S.), 1:56.17. 12, Franky Romano, Edwardsville (H.S.), 1:57.08.

___ 4x200-Meter Relay — 1, Plainfield (North), 1:26.17 (Brendan Hanneman, Brian Registe, Joe Stiffend, Marcellus Moore). 2, Hoffman Estates (H.S.), 1:26.47 (Anijel Jones, Conner Kiley, Malik Whitehead, Declan Rustay). 3, Flossmoor (Homewood-F.), 1:27.19 (Marshall Ellis, Grant Floyd, Marcell Ellis, Joshua Bridges). 4, Barrington, 1:27.76 (Alec Andrea, Ray Niro, EJ Darlington, Luis Cossio). 5, Rock Island (H.S.), 1:28.11 (Carlon Steward, Austin Taylor, Michail Sudberry, Courtney Lindsey). 6, Glen Ellyn (Glenbard West), 1:28.28 (Tyquan Cox, Brady Heller, Joe Zydlo, Alec Pierce). 7, Lincolnshire (Stevenson), 1:28.72 (Jaheel Perrin, Shane Johnson, Ahmad Dinkins, David Smolensky). 8, Lockport (Twp.), 1:29.09 (Michael Walkosz, Conor McCarthy, Ray Holland, Kyle Langellier). 9, Lansing (Thornton Fractional South), 1:33.75 (Solomon Ware, Khullen Jefferson, Jamarion Gaines, DeShawn Studway).

___ 400-Meter Dash — 1, Jason Thormo, Fox Lake (Grant), 48.18. 2, Brandon Adams, Minooka, 48.56. 3, Charlie Wade, St. Charles (East), 48.97. 4, Dontae Rooks, Joliet (West), 49.18. 5, Moses Ikechukwu Biosah, Maywood (Proviso East), 49.21. 6, Zenen Cardenas, West Chicago (H.S.), 49.34. 7, Luke Skokna, Hinsdale (Central), 49.87. 8, Christian Reed, Flossmoor (Homewood-F.), 50.06. 9, Quemarii Williams, Danville (H.S.), 50.35.

___ 300-Meter Intermediate Hurdles — 1, Jaden Jackson, Palatine (Fremd), 37.73. 2, Matthew Lewis-Banks, Flossmoor (Homewood-F.), 38.08. 3, Albert Yen, Winnetka (New Trier), 38.21. 4, Robert Williams, Springfield (H.S.), 39.19. 5, Koren Leonard, Oak Park (O.P.-River Forest), 39.66. 6, Donovan Turner, Naperville (Neuqua Valley), 39.80. 7, Jermaine Maegdlin-Ferguson, Algonquin (Jacobs), 39.94. 8, Sam Conger, Batavia, 40.07. 9, Bobby Cayet, Fox Lake (Grant), 42.03.

___ 1600-Meter Run — 1, Dylan Jacobs, Orland Park (Sandburg), 4:11.60. 2, Andrew O'Keefe, Granite City, 4:11.68. 3, Thomas Shilgalis, Naperville (Central), 4:14.69. 4, Clayton Mendez, Chicago (Whitney Young), 4:15.27. 5, Jacob Ridderhoff, Downers Grove (North), 4:15.41. 6, Jack Becker, Crystal Lake (South), 4:16.86. 7, Sean Maison, Wheaton (W. Warrenville South), 4:17.69. 8, Matt Vietzen, Oak Park (O.P.-River Forest), 4:17.86. 9, Daniel Winek, Naperville (Neuqua Valley), 4:17.88. 10, Alexander Tam, Libertyville, 4:20.36. 11, Nick Laning, Barrington, 4:27.26. 12, Campbell Koch, St. Charles (East), 4:27.65.

___ 200-Meter Dash — 1, Marcellus Moore, Plainfield (North), 21.30. 2, Courtney Lindsey, Rock Island (H.S.), 21.36. 3, Jermarrion Stewart, Collinsville, 21.63. 4, Declan Rustay, Hoffman Estates (H.S.), 21.81. 5, Bobby Nuzzo, Mundelein (H.S.), 21.85. 6, Franky West, Normal (Community), 22.00. 7, Cedric Rowzee, Wheaton (W. Warrenville South), 22.07. 8, Eric Mooney, Huntley, 22.26. 9, Grant Floyd, Flossmoor (Homewood-F.), 22.53.

___ 4x400-Meter Relay — 1, Hillside (Proviso West), 3:19.76 (Gregory Williamson, Kevon Williams, Derrick Crosby, Katrell Askins). 2, Chicago Heights (Bloom Twp.), 3:19.84 (Jalen Bowens, Frank Massey, Ramon Lacey, Amitai Wheat). 3, Naperville (Neuqua Valley), 3:21.04 (Kel Foley, Kai Larson, Patrick Hoffman, Donovan Turner). 4, Lockport (Twp.), 3:21.17 (Conor McCarthy, Michael Walkosz, Cade Musich, Kyle Langellier). 5, Bloomington (H.S.), 3:22.11 (James Ellis, Gemonte Lyons, Drew Crooks, Zachery Bradford). 6, Wheaton (North), 3:23.49 (Briggs Cecil, Charlie Hill, Joey Simon, Ian Rothery). 7, Joliet (West), 3:23.55 (Dontae Rooks, Anthony Sain, Jabari Harris, Colt Dolak). 8, Belleville (West), 3:24.45 (Nathan Robinson, Ni'Zarien Cason, Jimmy Reed, Nicholas Thomas). --, Palos Heights (Shepard), DQ (Elijah Butler, Nieko Carter, Dalvin Humphrey, Brian Hauser).

___

Unified Team Standings — 1, Waterloo (H.S.), 21. 2, Libertyville, 15. 3, Champaign (Centennial), 11. 4, Wauconda, 8. 5 (tie), Johnsburg, Pana, 7.

___

Shot Put, Wheelchair Division — 1, Tristan Putt, Pana (H.S.), 22-11.50. 2, Angel Martin, Johnsburg, 12-09.50.

___ Discus Throw, Wheelchair Division — 1, Tristan Putt, Pana (H.S.), 56-04. 2, Angel Martin, Johnsburg, 23-07.

___ 100-Meter Race, Wheelchair Division — 1, Donovan McBride, Waterloo (H.S.), 16.44. 2, Ethan Burkhart, Libertyville, 16.61. 3, Jonathan McNamara, Champaign (Centennial), 17.79. 4, Juan Rodarte, Wauconda, 17.94. 5, Angel Martin, Johnsburg, 30.86.

___ 800-Meter Race, Wheelchair Division — 1, Ethan Burkhart, Libertyville, 1:58.72. 2, Donovan McBride, Waterloo (H.S.), 2:09.27. 3, Juan Rodarte, Wauconda, 2:28.27.

___ 400-Meter Race, Wheelchair Division — 1, Ethan Burkhart, Libertyville, 57.76. 2, Jonathan McNamara, Champaign (Centennial), 1:00.11. 3, Donovan McBride, Waterloo (H.S.), 1:00.16. 4, Juan Rodarte, Wauconda, 1:08.40. 5, Tristan Putt, Pana (H.S.), 1:16.93.

___ 200-Meter Race, Wheelchair Division — 1, Ethan Burkhart, Libertyville, 30.89. 2, Donovan McBride, Waterloo (H.S.), 32.25. 3, Jonathan McNamara, Champaign (Centennial), 32.90. 4, Juan Rodarte, Wauconda, 36.53.

