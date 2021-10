LOS ÁNGELES (AP) — Con una desventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles tienen a los Bravos de Atlanta justo donde los querían: En su casa.

La última victoria de los Bravos en el Dodger Stadium fue el 9 de junio de 2019. Han perdido nueve juegos seguidos en Los Ángeles, siendo barridos en una serie de tres juegos a finales de agosto y fueron blanqueados en dos ocasiones en la Serie Divisional de 2018.

Si nos remontamos a la Serie Divisional de 2013, los Bravos han perdido 19 de sus últimos 22 encuentros en Los Ángeles.

Los Dodgers tenían una foja de 58-23 en casa, la mejor de las mayores, al término de la temporada regular con una racha de 15 victorias en Chavez Ravine. Pero como equipo de comodín, no tienen ventaja de local en la postemporada a pesar de sus 106 victorias.

“Estamos de regreso en casa”, comentó el mánager de los Dodgers, Dave Robert, el lunes. “Esperamos ganar el tercer juego”.

Charlie Morton, que tiene una foja de 0-1 y una efectividad de 3.86 en la postemporada, abrirá para los Bravos. Walker Buehler, con foja de 0-1 y efectividad de 3.38, y ganador de 16 juegos en la campaña regular, subirá a la lomita por los Dodgers.

“Si los dichos del béisbol son ciertos, sólo eres tan bueno como el abridor del día siguiente”, comentó el pitcher estelar Max Scherzer, “así que tenemos a Walk que subirá a la lomita y definitivamente creemos que podemos ganar con él. Nuestra mentalidad simplemente es ganar el siguiente juego”.

Buehler subirá a la lomita luego de tener dos días de descanso tras abrir el cuarto juego de la Serie Divisional con poco descanso hace una semana.

“Me enfermé un poco en San Francisco, pero me siento bien, así que no he empeorado”, comentó el lunes, rechazando especificar cómo o qué le hizo enfermar.

El candidato a ganar el premio Cy Young ha demostrado ser confiable en los juegos importantes, y tiene una efectividad de 2.50 en 13 aperturas en la postemporada.

“Con Walker descansado, creo que tenerlo, impulsarlo a ir más lejos, ciertamente es una buena opción”, señaló Roberts.

Los Dodgers ya han estado en desventaja contra Atlanta en ocasiones anteriores. Jugando la postemporada del año pasado en un sitio neutral en Texas, se recuperaron de un déficit de 1-3 para vencer a los Bravos en la Serie de Campeonato. Y Los Ángeles terminó ganando su primer campeonato de la Serie Mundial desde 1988.

El juego 4 está programado para el miércoles y un posible juego 5 al día siguiente, descartando cualquier descanso para el bullpen y dificultando la situación para los Dodgers para que usen a sus abridores como relevos, tal como lo han hecho en los primeros dos juegos.

"Las cosas no se pueden programar. A veces hay que salirse del guión y hacer lo que sentimos, lo que yo siento que es la mejor oportunidad para ganar un partido, por no hablar de una serie en particular”, dijo Roberts. “Una decisión que no funcione no significa que sea una decisión equivocada”, añadió.

Los Dodgers irán con un juego de bullpen ya sea el miércoles o posiblemente el jueves, con el ganador de 20 juegos, el mexicano Julio Urías, lanzando uno de esos dos días. Max Scherzer abriría el potencial juego 6 en Atlanta, comentó Roberts.