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THROUGH AUGUST 12

BATTING
G AB R H BA
LeMahieu, NYY 17 65 14 28 .431
Bichette, TOR 12 54 9 19 .352
Alberto, BAL 16 73 14 25 .342
Lewis, SEA 19 74 13 25 .338
Correa, HOU 18 66 6 22 .333
Cruz, MIN 19 70 13 23 .329
Perez, KC 19 79 10 26 .329
Trout, LAA 15 61 13 20 .328
Kiner-Falefa, TEX 15 53 9 17 .321
Jones, DET 15 46 10 14 .304
Frazier, TEX 17 56 8 17 .304

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HOME RUNS
Judge, NYY 9
Trout, LAA 8
Moreland, BOS 6
Olson, OAK 6
Rosario, MIN 6
Chapman, OAK 6
8 tied 5

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RUNS BATTED IN
Judge, NYY 20
Cruz, MIN 18
Seager, SEA 18
Rosario, MIN 17
Trout, LAA 16
Santander, BAL 16
Chapman, OAK 15
Olson, OAK 14
Lewis, SEA 14
6 tied 13

___

STOLEN BASES
Bichette, TOR 4
Grossman, OAK 4
Kiner-Falefa, TEX 4
Lopes, SEA 4
Mondesi, KC 4
Moore, SEA 4
Reyes, DET 4
Robert, CHW 4
Tauchman, NYY 4
10 tied 3

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SLUGGING PERCENTAGE
Judge, NYY .758
Trout, LAA .738
Jones, DET .717
Lowe, TB .651
Bichette, TOR .648
Chapman, OAK .615
Voit, NYY .588
Hernández, TOR .583
LeMahieu, NYY .569
Santander, BAL .559

___

ON-BASE PERCENTAGE
LeMahieu, NYY .479
Santana, CLE .430
Correa, HOU .421
Hicks, NYY .414
La Stella, LAA .413
Rendon, LAA .406
Crawford, SEA .405
Cruz, MIN .405
Lewis, SEA .405
Laureano, OAK .398

___

RUNS SCORED
Judge, NYY 16
Merrifield, KC 16
Crawford, SEA 15
Núñez, BAL 15
Alberto, BAL 14
LeMahieu, NYY 14
Rosario, MIN 14
7 tied 13

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HITS
LeMahieu, NYY 28
Perez, KC 26
Alberto, BAL 25
Lewis, SEA 25
Cruz, MIN 23
Fletcher, LAA 23
Correa, HOU 22
Merrifield, KC 22
Abreu, CHW 21
Chapman, OAK 21
Crawford, SEA 21
Polanco, MIN 21
Seager, SEA 21

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BASES ON BALLS
Santana, CLE 24
Rendon, LAA 17
Olson, OAK 16
Hicks, NYY 14
Díaz, TB 13
Bregman, HOU 12
Crawford, SEA 12
Canha, OAK 11
Fletcher, LAA 11
Gallo, TEX 11

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DOUBLES
Alberto, BAL 9
Franco, KC 7
Iglesias, BAL 7
Martinez, BOS 7
Brantley, HOU 6
Bregman, HOU 6
Fletcher, LAA 6
Lowe, TB 6
Núñez, BAL 6
Perez, KC 6
Santander, BAL 6
Seager, SEA 6

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TRIPLES
Candelario, DET 2
Chapman, OAK 2
Crawford, SEA 2
Kiner-Falefa, TEX 2
Lowe, TB 2
Wendle, TB 2
18 tied 1

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TOTAL BASES
Chapman, OAK 48
Judge, NYY 47
Trout, LAA 45
Perez, KC 44
Lowe, TB 41
Alberto, BAL 40
Cruz, MIN 38
Fletcher, LAA 38
Lewis, SEA 38
Merrifield, KC 38

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EARNED RUN AVERAGE
Dobnak, MIN 0.90
Lynn, TEX 1.16
Plesac, CLE 1.29
Bundy, LAA 1.57
Montas, OAK 1.57
Bieber, CLE 1.63
Turnbull, DET 2.00
Bassitt, OAK 2.42
Greinke, HOU 2.53
Maeda, MIN 2.66

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WON-LOST
Bieber, CLE 3-0
Cole, NYY 3-0
Hernández, TEX 3-0
Maeda, MIN 3-0
Bundy, LAA 3-1
Cease, CHW 3-1
Dobnak, MIN 3-1
11 tied 2-0

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GAMES PITCHED
Barlow, KC 12
Petit, OAK 11
Gibaut, TEX 10
15 tied 9

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SAVES
Britton, NYY 7
Colomé, CHW 5
Hendriks, OAK 5
Jiménez, DET 5
Hand, CLE 4
Montero, TEX 4
Rogers, MIN 4
Rosenthal, KC 4
Sulser, BAL 4
Bass, TOR 3
Williams, SEA 3
Workman, BOS 3

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INNINGS PITCHED
Bundy, LAA 28.2
Bieber, CLE 27.2
Keuchel, CHW 23.2
Maeda, MIN 23.2
Lynn, TEX 23.1
Montas, OAK 23.0
Giolito, CHW 22.2
Gonzales, SEA 22.2
Bassitt, OAK 22.1
Carrasco, CLE 22.1

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STRIKEOUTS
Bieber, CLE 43
Bundy, LAA 35
Carrasco, CLE 30
Lynn, TEX 30
Giolito, CHW 27
Cole, NYY 26
Eovaldi, BOS 24
Plesac, CLE 24
Ryu, TOR 24
Civale, CLE 23

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COMPLETE GAMES
Bundy, LAA 1
Cole, NYY 1

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SHUTOUTS