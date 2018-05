Angels 8, Mariners 2

Los Angeles Seattle ab r h bi ab r h bi Kinsler 2b 5 1 0 0 D.Grdon cf 5 0 1 0 Trout cf 4 1 3 3 Segura ss 4 0 0 0 Upton dh 5 0 1 0 An.Rmne ss 0 0 0 0 Vlbuena 1b 3 0 1 0 Cano 2b 4 0 0 0 A.Smmns ss 5 0 1 0 Cruz dh 3 0 0 0 Cozart 3b 4 2 2 1 K.Sager 3b 4 0 2 0 Blash rf 4 1 1 0 Haniger rf 3 1 1 0 Young lf 3 2 1 1 Healy 1b 3 1 1 2 R.Rvera c 5 1 2 3 Zunino c 2 0 0 0 Gamel lf 2 0 1 0 Heredia ph-lf 0 0 0 0 Totals 38 8 12 8 Totals 30 2 6 2

Los Angeles 020 004 002—8 Seattle 000 000 200—2

E_An.Romine (1). DP_Los Angeles 2, Seattle 1. LOB_Los Angeles 11, Seattle 8. 2B_Cozart (8), R.Rivera (3). HR_Trout (12), Cozart (4), Young (2), Healy (5). SB_Trout (6). S_Young (1).

IP H R ER BB SO Los Angeles Ohtani W,3-1 6 6 2 2 2 6 Alvarez 2 0 0 0 1 0 Bedrosian 1-3 0 0 0 3 0 Ramirez 2-3 0 0 0 0 0 Seattle Hernandez L,4-3 5 2-3 7 5 5 4 5 Bradford 1-3 1 1 1 0 1 Pazos 1 1 0 0 0 1 Lawrence 2 3 2 2 1 2

Ohtani pitched to 3 batters in the 7th

HBP_by Ohtani (Cruz), by Pazos (Valbuena), by Lawrence (Cozart). WP_Hernandez.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Ryan Blakney; Second, Jim Wolf; Third, D.J. Reyburn.

T_3:11. A_40,142 (47,943).