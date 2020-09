Atlanta 10, Boston 3

Atlanta Boston ab r h bi ab r h bi Totals 41 10 14 10 Totals 34 3 8 3 Swanson ss 5 1 2 1 Verdugo rf 5 1 2 1 Freeman 1b 3 2 1 1 Vázquez c 4 0 1 0 Ozuna dh 5 3 3 6 Devers 3b 3 0 1 1 Markakis lf 4 1 0 0 Bogaerts ss 4 1 1 0 d'Arnaud c 5 1 3 0 Chavis 1b 4 0 0 0 Riley 3b 5 0 2 1 Bradley Jr. cf 3 0 1 1 Duvall rf 5 0 0 0 Muñoz dh 4 0 1 0 Camargo 2b 5 1 1 0 Lin lf 4 1 1 0 Inciarte cf 4 1 2 1 Araúz 2b 3 0 0 0

Atlanta 200 002 150 — 10 Boston 002 000 010 — 3

DP_Atlanta 1, Boston 0. LOB_Atlanta 7, Boston 7. 2B_Riley (4), Swanson (11), Muñoz (1), Bogaerts (7). HR_Ozuna 3 (11).

IP H R ER BB SO

Atlanta Anderson, W, 2-0 6 6 2 2 1 8 Minter, H, 4 1 0 0 0 0 0 Greene 1 2 1 1 0 2 Ynoa 1 0 0 0 1 0

Boston Weber 4 4 2 2 0 2 Taylor 1 0 0 0 1 1 Stock, L, 0-0 2-3 3 2 2 1 1 Brice 1-3 0 0 0 0 1 Hart 2 7 6 6 0 1 Springs 1 0 0 0 0 1

HBP_Weber (Freeman), Anderson (Bradley Jr.). WP_Anderson(2), Stock.

Umpires_Home, Joe West; First, Hunter Wendelstedt; Second, Vic Carapazza; Third, Stu Scheuwater.

T_3:05.