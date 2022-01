Percentages: FG .373, FT .692.

3-Point Goals: 7-32, .219 (Flowers 6-12, Davis 1-8, Rivera 0-1, Burns 0-2, Crawford 0-2, Penn 0-3, Wood 0-4).

Team Rebounds: 5. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 9 (Flowers 5, Davis 2, Burns, Penn).

Turnovers: 7 (Flowers 3, Burns, Davis, Kante, Penn).

Steals: 5 (Burns 2, Flowers, Kante, Wood).

Technical Fouls: Flowers, 4:17 first; Davis, 20:00 second; Flowers, 14:16 second; coach Derek Kellogg, 14:16 second; coach Derek Kellogg, 14:16 second.

FG FT Reb BRYANT Min M-A M-A O-T A PF PTS Calixte 32 3-4 2-3 3-11 0 4 8 Eleeda 34 4-15 5-5 1-8 1 2 17 Hurtado 29 2-2 1-2 0-5 3 5 7 Kiss 28 9-18 11-14 2-5 1 4 30 Pride 36 5-12 2-3 1-6 4 5 12 Brelsford 17 0-4 6-6 0-1 2 0 6 Bans 16 2-6 2-4 0-2 0 0 8 Ozabor 8 0-1 0-0 1-2 1 1 0 Totals 200 25-62 29-37 8-40 12 23 88

Percentages: FG .403, FT .784.

3-Point Goals: 9-33, .273 (Eleeda 4-15, Hurtado 2-2, Bans 2-5, Kiss 1-6, Brelsford 0-2, Pride 0-3).

Team Rebounds: 7. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 2 (Calixte, Ozabor).

Turnovers: 10 (Calixte 3, Hurtado 3, Kiss 3, Bans).

Steals: 4 (Pride 2, Brelsford, Eleeda).

Technical Fouls: Kiss, 4:09 first; Eleeda, 20:00 second; coach Jared Grasso, 17:58 second; coach Jared Grasso, 17:56 second.

LIU 29 52 — 81 Bryant 39 49 — 88

.