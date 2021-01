Benzema será juzgado en caso de extorsión a Valbuena

Karim Benzema enfrentará un juicio por su presunta participación en la extorsión a Matthieu Valbuena, su excompañero en la selección de Francia, en un escándalo de “video sexual”, informó la fiscalía de Versalles el jueves.

El delantero del Real Madrid es sospechoso de haber presionado a su colega del seleccionado francés a pagarle a los extorsionadores que amenazaban con revelar un video íntimo en que aparecía Valbuena. Será enjuiciado por un cargo de conspiración por intento de chantaje, indicó la fiscalía en un mensaje a The Associated Press. La fecha para el juicio aún no ha sido fijada.