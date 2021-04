First Period_1, Boston, Marchand 24 (Reilly, Pastrnak), 8:06. Penalties_DeBrusk, BOS (Hooking), 11:17.

Second Period_2, Boston, Clifton 1 (Kuraly, Lazar), 3:03. Penalties_Marchand, BOS (Elbowing), 11:04; Ristolainen, BUF (Roughing), 12:10.

Third Period_None. Penalties_Caggiula, BUF (Interference), 1:05; McAvoy, BOS (Roughing), 8:03; Reinhart, BUF (Tripping), 8:30; Smith, BOS (High Sticking), 12:41; Ritchie, BOS (Slashing), 16:59; Lauzon, BOS (Roughing), 17:26; Buffalo bench, served by Skinner (Too Many Men on the Ice), 19:06.

Shots on Goal_Boston 9-18-14_41. Buffalo 9-6-17_32.

Power-play opportunities_Boston 0 of 4; Buffalo 0 of 6.

Goalies_Boston, Rask 10-4-2 (32 shots-32 saves). Buffalo, Tokarski 2-5-2 (41-39).

A_0 (19,070). T_2:39.

Referees_Steve Kozari, Brandon Schrader. Linesmen_Beaudry Halkidis, Kory Nagy.