Boston 6, N.Y. Mets 3

DP_New York 1, Boston 0. LOB_New York 7, Boston 7. 2B_Lindor (16), Iglesias (1), Dalbec (21), Vázquez (22), Schwarber (8). HR_Alonso (34), Hernández (18), Bogaerts (23). SB_McCann (1).

IP H R ER BB SO

New York Stroman L,9-13 5 7 4 4 2 3 Castro 2-3 0 2 2 1 1 Hand 1-3 1 0 0 1 0 Hembree 2 0 0 0 0 1

Boston Rodríguez 4 1-3 5 2 2 3 5 Brasier W,1-1 1 0 0 0 0 1 A.Davis H,2 2-3 1 0 0 0 1 Robles 1 0 0 0 0 2 Richards 1 1-3 1 1 1 0 0 Hernandez 2-3 1 0 0 0 1

Brasier pitched to 1 batter in the 6th.

HBP_Stroman (Hernández), Castro (Iglesias).

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Phil Cuzzi; Second, Cory Blaser; Third, Mark Ripperger.

T_3:38. A_32,146 (37,755).