Boston 7, Colorado 4

Boston Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 39 7 12 7 Totals 36 4 11 4 Betts rf 5 0 1 0 Story ss 4 0 2 0 Devers 3b 5 3 3 1 Blackmon rf 5 0 0 0 Bogaerts ss 4 2 3 3 Arenado 3b 5 2 2 0 Martinez lf 5 2 2 2 Desmond lf 4 2 1 0 Moreland 1b 4 0 1 0 McMahon 1b 3 0 0 1 Holt 2b 5 0 0 0 Daza cf 4 0 2 1 Vázquez c 4 0 2 1 Parsons p 0 0 0 0 Bradley Jr. cf 3 0 0 0 Wolters c 4 0 2 1 Rodríguez p 2 0 0 0 Hampson 2b 3 0 1 1 Hernández ph 1 0 0 0 Lambert p 2 0 1 0 Taylor p 0 0 0 0 Howard p 0 0 0 0 Walden p 0 0 0 0 Tinoco p 0 0 0 0 Travis ph 1 0 0 0 Alonso ph 1 0 0 0 Barnes p 0 0 0 0 Estévez p 0 0 0 0 Workman p 0 0 0 0 Hilliard cf 1 0 0 0

Boston 002 030 101 — 7 Colorado 000 120 100 — 4

E_Hampson (5). DP_Boston 1, Colorado 0. LOB_Boston 8, Colorado 9. 2B_Moreland (13), Vázquez (23), Bogaerts (46), Desmond (29), Arenado (27). 3B_Devers (4). HR_Martinez (32), Bogaerts 2 (30), Devers (28). SB_Hampson (6).

IP H R ER BB SO

Boston Rodríguez W,16-5 5 9 3 3 3 5 Taylor H,5 1 1 0 0 0 1 Walden H,6 1 1 1 1 0 1 Barnes H,20 1 0 0 0 1 1 Workman S,9-14 1 0 0 0 0 3

Colorado Lambert L,2-5 4 1-3 8 5 5 1 4 Howard 1-3 0 0 0 1 1 Tinoco 1 1-3 1 0 0 0 1 Estévez 1 1 1 1 0 0 Parsons 2 2 1 1 1 1

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Gabe Morales; Second, Phil Cuzzi; Third, Jansen Visconti.

T_3:48. A_40,801 (50,398).