Braves 7, Mets 2

New York Atlanta ab r h bi ab r h bi McNeil 2b 4 1 2 0 Acn Jr. cf 4 0 0 0 P.Alnso 1b 3 0 0 0 Swanson ss 4 1 1 0 Cnforto rf 4 0 1 1 F.Frman 1b 4 2 2 2 J..Dvis lf 4 0 1 0 Dnldson 3b 3 1 1 2 T.Frzer 3b 4 0 1 0 Riley lf 3 2 2 0 W.Ramos c 4 1 2 0 L.Jcksn p 0 0 0 0 A.Rsrio ss 3 0 2 1 Albies 2b 4 0 1 1 Flexen p 0 0 0 0 Flowers c 4 1 1 0 Nogosek p 0 0 0 0 Clbrson rf-lf 3 0 0 0 Zamora p 0 0 0 0 Fried p 2 0 0 0 Cano ph 1 0 0 0 Joyce ph 0 0 0 0 Lagares cf 3 0 0 0 Minter p 0 0 0 0 D.Smith ph 1 0 0 0 Swarzak p 0 0 0 0 Matz p 2 0 0 0 Mrkakis ph-rf 1 0 1 2 Hchvrri ss 1 0 0 0 Totals 34 2 9 2 Totals 32 7 9 7

New York 100 100 000—2 Atlanta 200 003 02x—7

DP_New York 1. LOB_New York 7, Atlanta 6. 2B_McNeil 2 (18), W.Ramos (7), A.Rosario (13), Riley (6), Albies (16), Markakis (16). HR_F.Freeman (21), Donaldson (14). SB_McNeil (2), A.Rosario (9).

IP H R ER BB SO New York Matz L,5-5 5 6 5 5 4 2 Flexen 2 0 0 0 1 3 Nogosek 2-3 2 2 2 0 0 Zamora 1-3 1 0 0 0 0 Atlanta Fried W,8-3 6 8 2 2 1 6 Minter H,5 2-3 0 0 0 1 0 Swarzak H,7 1 1-3 1 0 0 0 0 L.Jackson 1 0 0 0 0 2

Matz pitched to 4 batters in the 6th

Umpires_Home, Sean Barber; First, Sam Holbrook; Second, Dan Iassogna; Third, Manny Gonzalez.

T_3:03. A_37,104 (41,149).