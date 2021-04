Bucknell 6, Lehigh 0

BUCK_FG Torres 26, 04:50

Third Quarter

BUCK_FG Torres 24, 06:13

BUCK LEH First downs 16 10 Rushes-yards 35-92 19-23 Passing 147 167 Comp-Att-Int 22-34-0 17-28-0 Return Yards 16 30 Punts-Avg. 5-30.0 6-35.5 Fumbles-Lost 1-0 2-1 Penalty-Yards 1-8 5-34 Time of Possession 36:43 23:17

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Bucknell, Ta. Earle 7-33, Ja. Cooper 14-29, Co. Bennett 11-21, Lo. Bitikofer 2-11, Team 1-(minus 2). Lehigh, Ra. Allen 10-32, Za. Hill 3-11, Cr. Wilkinson 6-(minus 20).

PASSING_Bucknell, Lo. Bitikofer 13-18-0-83, Ta. Earle 9-16-0-64. Lehigh, Cr. Wilkinson 17-28-0-167.

RECEIVING_Bucknell, Do. Lyles 14-103, Br. Sanders 3-24, Al. Twiford 2-13, Jo. McGuire 1-5, Co. Bennett 1-2, An. Passero 1-0. Lehigh, Au. Dambach 4-65, Al. Snyder 3-36, Er. Johnson 2-18, De. Mickens 1-17, Jo. Foley 2-11, Za. Hill 2-11, Ra. Allen 1-6, Co. Kennedy 1-3, Ma. Solomon 1-0.