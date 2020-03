Buffalo 3, Washington 2

Washington 0 0 2 0 — 2 Buffalo 1 1 0 1 — 3

Buffalo won shootout 2-1

First Period_1, Buffalo, Olofsson 20 (Johansson, Dahlin), 4:53. Penalties_Larsson, Buf (Slashing), 14:43.

Second Period_2, Buffalo, Eichel 36 (Dahlin, Ristolainen), 0:53 (pp). Penalties_Dillon, Was (Slashing), 0:18; Panik, Was (Tripping), 3:17.

Third Period_3, Washington, Ovechkin 48 (Kuznetsov), 3:33. 4, Washington, Orlov 4 (Wilson, Ovechkin), 13:11. Penalties_None.

Overtime_None. Penalties_Orlov, Was (Tripping), 2:10.

Shootout_Buffalo 2 (Eichel NG, Reinhart NG, Olofsson NG, Dahlin G, Vesey NG, Johansson NG, Kahun G), Washington 1 (Oshie NG, Kovalchuk NG, Backstrom NG, Kuznetsov G, Ovechkin NG, Vrana NG, Panik NG).

Shots on Goal_Washington 9-8-16-2_35. Buffalo 8-9-5-4_26.

Power-play opportunities_Washington 0 of 1; Buffalo 1 of 3.

Goalies_Washington, Holtby 25-14-6 (26 shots-24 saves). Buffalo, Ullmark 17-14-3 (35-33).

A_16,539 (19,070). T_2:48.

Referees_Steve Kozari, Frederick L'Ecuyer. Linesmen_Scott Driscoll, Andrew Smith.