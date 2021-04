Carolina 2 1 2 — 5 Dallas 0 1 0 — 1

First Period_1, Carolina, Staal 15 (Svechnikov, Aho), 7:08 (pp). 2, Carolina, Aho 21 (Pesce, Svechnikov), 8:09. Penalties_Klingberg, DAL (High Sticking), 6:28; Carolina bench, served by Niederreiter (Too Many Men on the Ice), 11:15; Comeau, DAL (Interference), 14:20; Faksa, DAL (Delay of Game), 19:23.