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Coastal Carolina 7 6 7 10 30
Louisiana-Lafayette 7 6 7 7 27
First Quarter

ULL_Jal.Williams 12 pass from Lewis (Snyder kick), 10:04.

CC_Marable 1 run (Biscardi kick), 4:54.

Second Quarter

CC_Marable 13 pass from McCall (kick failed), 1:03.

ULL_Lewis 8 run (kick failed), :05.

Third Quarter

CC_Heiligh 6 pass from McCall (Biscardi kick), 6:48.

ULL_E.Mitchell 9 run (Snyder kick), 3:47.

Fourth Quarter

CC_McCall 3 run (Biscardi kick), 14:12.

ULL_E.Mitchell 1 run (Snyder kick), 12:44.

CC_FG Biscardi 40, :04.

A_5,585.

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CC ULL
First downs 23 19
Rushes-yards 48-212 31-240
Passing 202 173
Comp-Att-Int 17-24-0 14-24-1
Return Yards 0 56
Punts-Avg. 4-42.5 4-42.2
Fumbles-Lost 1-0 0-0
Penalties-Yards 3-25 6-50
Time of Possession 38:11 21:49

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INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Coastal Carolina, Marable 17-73, White 11-68, McCall 11-45, S.Jones 8-28, (Team) 1-(minus 2). Louisiana-Lafayette, Lewis 6-84, Ragas 10-77, E.Mitchell 9-39, C.Smith 5-36, Rogers 1-4.

PASSING_Coastal Carolina, McCall 17-24-0-202. Louisiana-Lafayette, Lewis 14-24-1-173.

RECEIVING_Coastal Carolina, Heiligh 8-108, Marable 3-40, Latushko 2-19, Denmark 1-14, McSweeney 1-8, K.Brown 1-7, Mobley 1-6. Louisiana-Lafayette, Jal.Williams 4-89, Lacy 3-38, Fleming 2-7, E.Mitchell 1-11, K.Carter 1-10, Rogers 1-7, LeBlanc 1-6, C.Smith 1-5.

MISSED FIELD GOALS_None.