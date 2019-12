Columbus 3, N.Y. Islanders 2

Columbus 0 2 1 — 3 N.Y. Islanders 1 1 0 — 2

First Period_1, N.Y. Islanders, Lee 11 (Barzal, Eberle), 6:17. Penalties_Gerbe, Col (Tripping), 1:25.

Second Period_2, Columbus, Stenlund 2 (Werenski), 6:18 (pp). 3, Columbus, Gerbe 1 (Wennberg), 9:34. 4, N.Y. Islanders, Barzal 16 (Eberle, Boychuk), 13:40. Penalties_Boychuk, New (Elbowing), 5:39.

Third Period_5, Columbus, Gavrikov 4 (Dubois, Texier), 16:31. Penalties_Barzal, New (Unsportsmanlike Conduct), 4:34; Nyquist, Col (Roughing), 4:34; Dubois, Col (Hooking), 6:38; Eberle, New (Tripping), 11:34.

Shots on Goal_Columbus 13-17-5_35. N.Y. Islanders 9-17-11_37.

Power-play opportunities_Columbus 1 of 2; N.Y. Islanders 0 of 2.

Goalies_Columbus, Korpisalo 17-10-3 (37 shots-35 saves). N.Y. Islanders, Greiss 11-6-0 (35-32).

A_13,917 (13,917). T_2:22.

Referees_Dan O'Rourke, Furman South. Linesmen_Kory Nagy, Tony Sericolo.