Coppin St. 79, NC A&T 75

Langley 2-8 0-2 4, R.Jackson 6-15 8-9 21, Haygood 6-12 5-6 17, Parker 2-5 2-2 6, A.Jackson 1-8 0-0 3, Lyons 2-6 5-7 9, Cleveland 4-7 0-0 10, Morrice 2-5 0-0 5, Maye 0-2 0-0 0. Totals 25-68 20-26 75.

COPPIN ST. (5-15)

Medley-Bacon 7-11 5-6 19, Clayton 6-11 2-4 18, An.Robinson 4-11 2-3 11, Williams 2-6 2-2 8, Thomas 3-11 12-14 18, James 1-4 0-0 2, Aa.Robinson 1-9 0-0 3, Ring 0-3 0-0 0. Totals 24-66 23-29 79.

Halftime_NC A&T 37-34. 3-Point Goals_NC A&T 5-21 (Cleveland 2-5, Morrice 1-2, A.Jackson 1-3, R.Jackson 1-5, Haygood 0-1, Parker 0-2, Lyons 0-3), Coppin St. 8-34 (Clayton 4-7, Williams 2-5, Aa.Robinson 1-8, An.Robinson 1-8, Thomas 0-1, Ring 0-2, James 0-3). Fouled Out_Haygood, Parker. Rebounds_NC A&T 40 (R.Jackson 14), Coppin St. 44 (Medley-Bacon 14). Assists_NC A&T 17 (Langley 11), Coppin St. 14 (Clayton 7). Total Fouls_NC A&T 19, Coppin St. 24. A_551 (4,100).