Cubs 3, Red Sox 2

Boston Chicago ab r h bi ab r h bi Bnntndi lf 3 1 2 1 Zobrist 2b 4 0 1 0 Hrnndez lf 1 0 0 0 K.Brynt 3b 2 1 0 0 M.Betts rf 3 0 0 0 Donahue 3b 0 0 0 0 Br.Holt ss 1 0 0 0 A.Rizzo 1b 2 0 1 1 R.Dvers 3b 3 0 0 0 Dscalso ph 1 0 0 0 B.Dlbec 3b 1 0 0 0 Ja.Baez ss 3 0 0 0 Mrtinez dh 4 0 0 0 A.Adman ss 1 0 0 0 Bgaerts ss 3 1 2 0 Schwrbr lf 3 0 0 0 M.Mller 2b 1 0 0 0 Zagunis ph 1 0 0 0 Mreland 1b 3 0 1 0 Cntrras c 2 0 2 0 S.Trvis pr 1 0 0 0 T.Davis c 1 0 0 0 E.Nunez 2b 3 0 1 1 Heyward rf 3 0 0 0 Brd Jr. cf 3 0 1 0 C.Hmels sp 2 1 1 1 Vazquez c 2 0 0 0 Da.Bote 3b 1 1 1 1 Swihart c 1 0 0 0 Alm Jr. cf 2 0 0 0 Totals 33 2 7 2 Totals 28 3 6 3

Boston 001 000 100—2 Chicago 002 000 10x—3

DP_Boston 1, Chicago 0. 2B_Bogaerts (4), Rizzo (0), Contreras (0). HR_Benintendi (2), Hamels (0), Bote (3). CS_Zobrist 2 (0).

IP H R ER BB SO Boston Porcello 4 4 2 2 0 3 Rodriguez 2 1 0 0 1 3 Velazquez L, 1-2 1 1 1 1 2 1 Barnes 1-3 0 0 0 0 1 Brasier 2-3 0 0 0 0 1 Chicago Hamels 5 3 1 1 0 2 Strop H, 1 0 0 0 0 2 Cishek BS, 0-1 1-3 3 1 1 0 0 Rosario W, 2-0 1 2-3 1 0 0 0 2 Ryan S, 1-1 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Porcello (Bryant), Rodriguez (Rizzo).

Umpires_Home, Chris Segal; First, Jim Wolf; Second, Jim Reynolds; Third, Tom Woodring.

T_2:30. A_16,100