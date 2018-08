Diamondbacks 5, Mariners 2

Seattle Arizona ab r h bi ab r h bi Haniger cf 5 1 2 0 Jay rf 4 1 1 0 Cano 1b 5 0 0 0 Pollock cf 3 0 0 1 Segura ss 4 0 0 0 D.Prlta lf 4 1 1 1 Span lf 4 0 1 0 Gldschm 1b 4 1 1 3 Seager 3b 4 0 1 1 E.Escbr 3b 3 0 1 0 Gamel rf 4 1 1 0 Dscalso 2b 3 0 0 0 Hrrmann c 2 0 1 0 Ahmed ss 0 0 0 0 D.Grdon 2b 4 0 1 0 K.Marte ss-2b 3 0 1 0 Leake p 2 0 0 0 Mathis c 3 1 2 0 Healy ph 1 0 0 0 Greinke p 2 1 1 0 Elias p 0 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 Cruz ph 0 0 0 0 Sza Jr. ph 1 0 0 0 An.Rmne pr 0 0 0 0 Bradley p 0 0 0 0 Hirano p 0 0 0 0 Bxbrger p 0 0 0 0 Totals 35 2 7 1 Totals 30 5 8 5

Seattle 100 000 001—2 Arizona 005 000 00x—5

E_D.Peralta (2), K.Marte (6). DP_Seattle 1, Arizona 1. LOB_Seattle 9, Arizona 2. 2B_Haniger (28), E.Escobar (44). HR_Goldschmidt (30). SF_Pollock (5).

IP H R ER BB SO Seattle Leake L,8-8 6 7 5 5 0 6 Elias 2 1 0 0 0 0 Arizona Greinke W,13-8 6 2-3 5 1 0 2 6 Chafin H,14 1-3 0 0 0 0 0 Bradley 1 0 0 0 0 0 Hirano 0 2 1 0 0 0 Boxberger S,29-35 1 0 0 0 1 0

Hirano pitched to 3 batters in the 9th

WP_Hirano.

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Jerry Meals; Second, Ed Hickox; Third, Gabe Morales.

T_2:48. A_37,175 (48,519).