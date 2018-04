Diamondbacks 8, Dodgers 7

Arizona Los Angeles ab r h bi ab r h bi D.Prlta lf 4 2 2 0 C.Tylor cf 5 2 2 2 K.Marte 2b 5 1 2 0 K.Jnsen p 0 0 0 0 Gldschm 1b 5 1 1 0 C.Sager ss 5 0 1 1 Dscalso 3b 4 1 2 4 M.Kemp lf 5 0 1 1 Owings rf 4 1 1 0 Bllnger 1b 5 1 3 1 Bradley p 0 0 0 0 Grandal c 4 1 1 0 Bxbrger p 0 0 0 0 Puig rf 2 2 0 0 J.Dyson cf-rf 4 0 1 1 Frsythe 3b 4 1 1 0 Ahmed ss 3 1 1 1 K.Hrnan 2b 3 0 0 0 Mathis c 4 0 0 0 Pderson ph-cf 0 0 0 0 Greinke p 2 1 0 0 Maeda p 1 0 0 0 McFrlnd p 0 0 0 0 Strplng p 0 0 0 0 Pollock cf 1 0 0 0 P.Baez p 0 0 0 0 K.Frmer ph 1 0 1 0 Fields p 0 0 0 0 Cngrani p 0 0 0 0 A.Brnes ph 1 0 0 0 Chrgois p 0 0 0 0 Utley ph-2b 1 0 1 2 Totals 36 8 10 6 Totals 37 7 11 7

Arizona 104 000 210—8 Los Angeles 100 001 320—7

E_Maeda (1). DP_Arizona 1, Los Angeles 1. LOB_Arizona 5, Los Angeles 7. 2B_D.Peralta (2), Owings (3), J.Dyson (3), Forsythe (2). HR_Descalso (2), Ahmed (2), C.Taylor (2), Bellinger (2). SF_Descalso (1).

IP H R ER BB SO Arizona Greinke W,1-1 6 1-3 5 4 4 1 7 McFarland 1-3 2 1 1 0 0 Bradley H,6 1 1-3 3 2 2 2 0 Boxberger S,5-5 1 1 0 0 0 1 Los Angeles Maeda L,1-1 2 2-3 5 5 2 2 2 Stripling 1 1-3 1 0 0 0 3 Baez 1 0 0 0 0 2 Fields 1 0 0 0 1 2 Cingrani 1 2 2 2 0 3 Chargois 1 1 1 1 0 2 Jansen 1 1 0 0 0 0

HBP_by Greinke (Grandal). WP_Maeda.

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Adrian Johnson; Second, Tripp Gibson; Third, Brian Gorman.

T_3:30. A_43,791 (56,000).