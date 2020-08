Osaka se retira del Western & Southern Open en protesta

NUEVA YORK (AP) — Naomi Osaka alcanzó la semifinal del Western & Southern Open el miércoles y horas después decidió retirarse en un llamado a la justicia racial que recibió pronto el apoyo de otros jugadores.

Poco después, se anunció que el torneo se suspendería un día.

“Como deporte, el tenis de manera colectiva está tomando una postura en contra de la inequidad e injusticias raciales que una vez más están en el centro de la atención en Estados Unidos. La Asociación de Tenis de Estados Unidos, la Gira de la ATP y la WTA han decidido reconocer este momento con una pausa en el torneo Western & Southern Open el jueves 27 de agosto”, indicaron las tres organizaciones en un comunicado.

Osaka, estrella japonesa y la última de las 10 mejores de la clasificación mundial que permanece en el torneo femenino, se unió a otros deportistas del baloncesto, béisbol y fútbol que exigen un cambio después de que la policía de Wisconsin disparó en contra de Jacob Blake.

Mediante Twitter, Osaka publicó que, como una mujer negra, se siente obligada en darse de baja del torneo para enfocar la atención en las acciones de la policía contra la gente de esa raza.

El padre de Osaka nació en Haití.

El serbio Novak Djokovic le pega a la bola en el partido ante Jan_Lennard Struff de Alemania en los cuartos de final del Western & Southern Open el Nueva York el miércoles 26 de agosto del 2020.

“No espero que ocurra nada drástico si no juego, pero si puedo lograr que se inicie una conversación en un deporte de mayoría blanca lo consideraré un paso en la dirección correcta”, escribió Osaka, cuarta preclasificada. “Observar el continuo genocidio de la gente de raza negra a manos de la policía honestamente me hace sentir enferma del estómago”.

Tras alcanzar la semifinal el miércoles Milos Raonic dijo que la ATP y WTA deberían de considerar una acción conjunta que vaya más allá de un grupo pequeño de jugadores.

“Creo que la disrupción real, lo que generará un cambio, creo que una disrupción real se puede crear al afectar a la gente en la parte económica y que puede forzar un cambio”, dijo.

Osaka venció a la número 12 del mundo Anett Kontaveit por 4-6, 6-2, 7-5 el miércoles.

Victoria Azarenka enfrentará a la octava preclasificada Johanna Konta en la otra semifinal. Konta superó a Maria Sakkari por 6-4, 6-3. Azarenka avanzó derrotando en sets corridos a Ons Jabeur.

En el torneo masculino, el número uno del mundo Novak Djokovic no tuvo ningún problema con su dolorido cuello y el fuerte viento en el triunfo por 6-3, 6-1 ante Jan-Lennard Struff, en lo que fue su mejor demostración de esta semana.

Hasta ahora, no se ha visto oxidado tras el largo periodo fuera del tenis competitivo.

“Todo se arregló en los últimos seis meses, tuve suficiente tiempo”, dijo Djokovic. “Trabajé en cada pequeño detalle. Es estupendo que esté rindiendo frutos tan rápido tras el parón”.

Djokovic dio positivo por COVID-19 tras participar en una serie de paridos de exhibición, que él mismo organizó en Serbia y Croacia en junio. Durante esos encuentros, no hubo distanciamiento social.

En su duelo del lunes ante Ricardas Berankis, Djokovic recibió masaje en su dolorido cuello en dos ocasiones, por parte de su entrenador, antes de imponerse por 7-6 (2), 6-4 en un duelo en el que cometió siete dobles faltas. Su cuello está mejor al igual que su juego.

“Por el momento no preocupa”, dijo. “No está al 100 por ciento pero estamos cerca. Cada día he ganado más movimiento en mi cuello, por lo que no me quejo”.

El serbio enfrentará en la semifinal a Roberto Bautista Agut, quien eliminó al campeón defensor Daniil Medvedev horas antes.

Medvedev no pudo finiquitar el duelo en el segundo set y Bautista Agut dio al vuelta para ganar 1-6, 6-4, 6-3 para eliminar a otro tenista estelar en el torneo que sirve como preparación para el Abierto de Estados Unidos.

Djokovic es el único jugador que ha ganado un Masters 1000 y que permanece con vida en el torneo.

Medvedev estaba arriba 4-3 en el segundo set antes de que dejara escapar el triunfo. Convirtió apenas cinco de 20 puntos de quiebre en el encuentro. Frustrado, azotó su raqueta contra la cancha al final.

“Incluso en el tercer set, tuve la oportunidad y no la aproveché”, dijo Medvedev.

Bautista Agut disputará su tercera semifinal en un torneo Masters, la primera desde el 2016.

El cuarto favorito Stefanos Tsitsipas también avanzó a la semifinal después de que Reilly Opelka se dio de baja en el primer set del encuentro del miércoles tras recibir tratamiento por una lesión en la rodilla derecha. Enfrentará a Raonic que derrotó a Filip Krajinovic por 4-6, 7-6 (2), 7-5.