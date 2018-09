Dodgers 3, Diamondbacks 2

Arizona Los Angeles ab r h bi ab r h bi Sza Jr. rf 4 0 0 0 B.Dzier 2b 3 0 0 0 Pollock cf 4 0 0 0 Muncy ph 1 0 0 0 Gldschm 1b 3 0 1 0 Verdugo rf 0 0 0 0 D.Prlta lf 4 0 0 0 J.Trner 3b 3 1 2 0 E.Escbr 3b 4 1 1 1 M.Mchdo ss 3 1 0 0 Ahmed ss 4 0 1 0 M.Kemp lf 4 1 1 3 K.Marte 2b 4 0 1 0 K.Jnsen p 0 0 0 0 Mathis c 3 0 0 0 Freese 1b 2 0 1 0 Corbin p 1 0 0 0 Pderson ph-lf 1 0 1 0 C.Wlker ph 1 1 1 1 K.Hrnan cf-rf-2b 4 0 0 0 Hirano p 0 0 0 0 Puig rf 2 0 0 0 Owings ph 1 0 0 0 Bllnger ph-cf-1b 2 0 0 0 Ziegler p 0 0 0 0 A.Brnes c 2 0 1 0 McFrlnd p 0 0 0 0 Utley ph 1 0 0 0 Bradley p 0 0 0 0 Maeda p 0 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 C.Tylor cf 0 0 0 0 Kershaw p 2 0 0 0 Grandal ph-c 1 0 0 0 Totals 33 2 5 2 Totals 31 3 6 3

Arizona 010 001 000—2 Los Angeles 000 000 03x—3

E_B.Dozier (11), A.Barnes (2), E.Escobar (5). LOB_Arizona 5, Los Angeles 7. 2B_Ahmed (27), J.Turner (20). HR_E.Escobar (20), C.Walker (2), M.Kemp (19).

IP H R ER BB SO Arizona Corbin 5 3 0 0 1 7 Hirano H,31 1 0 0 0 0 3 Ziegler H,14 2-3 0 0 0 0 1 McFarland H,1 1-3 0 0 0 0 0 Bradley L,4-5 BS,5 1-3 2 3 3 1 1 Chafin 2-3 1 0 0 0 1 Los Angeles Kershaw 7 4 2 2 0 3 Maeda W,8-8 1 0 0 0 0 2 Jansen S,34-38 1 1 0 0 0 1

HBP_by Corbin (Freese).

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Adam Hamari; Second, Ryan Blakney; Third, Tom Hallion.

T_2:59. A_52,394 (56,000).