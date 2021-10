AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Lewis Hamilton niega estar obligado a ganar el Gran Premio de Estados Unidos. Pero la realidad es que el británico marcha detrás de Max Verstappen en la lucha por el campeonato de pilotos de la Fórmula Uno.

Y el holandés debería ser considerado favorito en la siguiente escala de la temporada, el Gran Premio de México.

Verstappen ha ganado dos veces en la capital mexicana, donde la carrera de la F1 está prevista para el 7 de noviembre y donde la escudería Red Bull ha sido dominante.

Pero primero viene la carrera del domingo en el Circuit of the Americas. Y Hamilton considera esta pista “un terreno para salir feliz de cacería”, dado que ha triunfado cinco veces en Texas.

La ventaja de Verstappen es de apenas seis puntos en la campaña.

“Es importante ganar cada carrera de algún modo, ¿saben? Hay que sacar el máximo posible de puntos. Ésa es nuestra meta en las próximas seis carreras”, comentó Hamilton el jueves. “Va a ser increíblemente difícil, y habrá momentos en los que podremos superar a Red Bull. No me gusta suponer que México no va a ser una buena carrera, pero ellos son habitualmente muy fuertes en México”.

La Fórmula vuelve a Norteamérica por primera vez desde que comenzó la pandemia. Las carreras en Austin y en Ciudad de México fueron canceladas el año pasado. Montreal volvería a albergar un Gran Premio el año próximo, por primera vez desde 2019.

Y la serie vuelve con una lucha electrizante por el cetro entre un Verstappen en ascenso y un Hamilton consagrado. El británico aseguró los títulos de 2015 y 2019 en Texas.

De hecho, ha ganado cinco de las ocho carreras de la F1 realizadas en esta pista.

Verstappen, ganador de siete carreras en esta temporada, no se ha llevado una sola victoria en Austin, pero ha tenido buenos resultados. En 2015, cuando tenía 17 años y era un novato, logró un espectacular ascenso al cuarto puesto bajo la lluvia con Toro Rosso, lo que dejó claro su potencial de obtener algún día el título.

Finalizó segundo en 2018 y tercero en 2019. Pero ahora él y los Red Bull ocupan la cima.

Los compañeros de escudería podrían desempeñar un papel relevante el domingo.

Valtteri Bottas condujo su Mercedes hacia la victoria, por delante de Verstappen, hace dos semanas en Turquía, y ganó en Austin en 2019, saliendo primero.

Red Bull necesitará que el mexicano Sergio Pérez arranque en los primeros puestos, a fin de que ayude a que Verstappen ejerza presión sobre los dos Mercedes.