MADRID (AP) — Las derrotas en los grandes partidos inevitablemente generan interrogantes. España, sin embargo, parece tener una respuesta lista: Pedri González.

Con solo 18 años, Pedri se adueñó del mediocampo español en el Campeonato Europeo, jugando de entrada todos los partidos y lanzando la mayoría de los ataques. Sus cualidades y su liderazgo en su primer torneo grande ayudaron a España a llegar a las semifinales.

“¿Alguien se ha fijado en la Euro que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri?”, declaró el técnico de España Luis Enrique, quien cree que, después de esta actuación, las comparaciones con el astro Andrés Iniesta no son exageradas.

“Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en Eurocopa, Mundial o Juego Olímpicos. No lo ha hecho ni don Andrés Iniesta”, comentó Luis Enrique. “Cómo ha rendido y cómo interpreta el juego, la personalidad que tiene... no he visto una cosa igual nunca. Es algo fuera de toda lógica”.

Siempre aplomado, sin perder la calma, Pedri manejó los ritmos del mediocampo español. Hasta el miércoles, era el jugador que más distancia había recorrido en el torneo. También fue el de mayor precisión en los pases en la semifinal contra Italia. El 98% de sus 65 entregas llegaron a destino.

Otros jugadores jóvenes aportaron lo suyo también, incluido Dani Olmo, de 23 años.

Si bien falló en un penal en la definición desde los doce pasos ante Italia, hizo un aporte importante. Es el jugador que más veces buscó el arco en lo que va del torneo y el segundo con más pases de gol.

“Para mí hoy Dani Olmo hoy ha jugado un partido increíble, de libro. Una cosa anormal”, dijo Luis Enrique tras la derrota por penales ante Italia luego de igualar 1-1 en las semifinales. “Es un jugador muy inteligente”.

Ferran Torres, de 21 años, marcó dos goles y dio trabajo a las defensas.

España llegó al Europeo llena de dudas, con la obligación de dejar atrás los sinsabores de los últimos tiempos. No pasaba de los octavos de final en un torneo grande desde que ganó título continental con un equipo comandado por Iniesta y Xavi.

El desempeño de la nueva camada, no obstante, tranquilizó a los españoles a un año de la Copa Mundial del 2022 en Qatar.

“Estoy muy orgulloso de ellos”, expresó Luis Enrique. “Se gana experiencia, tenemos muchos jugadores jóvenes que han aportado cosas difíciles de entender con la edad que tienen. Hemos sido un equipo de principio a fin. La nota que les pongo es un sobresaliente bajo por no haber pasado a la final”.

Seis jugadores de la Euro 2020 figuran en el plantel que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio. Además de Pedri y Olmo, también viajarán Unai Simón, Pau Torres, Mikel Oyarzabal y Eric García.

Y hay más promesas jóvenes que no irán a Japón, como Marcos Llorente y Adama Traore. Ansu Fati, de 18 años y compañero de Pedri en el Barcelona, quedó afuera porque se repone de una lesión seria.

“Este puede ser el comienzo de algo grande”, declaró García, de 20 años.

Simón, de 24 años, se afianzó en el arco tras sobreponerse a un error garrafal que le costó a España un gol ante Croacia.

España no contó con su capitán Sergio Ramos, descartado por Luis Enrique porque venía de una temporada con muchas lesiones y no estaba en su mejor nivel.

El técnico destacó que Italia terminó pidiendo la hora. “Si hubo un equipo que quería ganar, fue España. Italia apostaba a los penales”, sostuvo.

