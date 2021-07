Filis doblegan 15-10 a Cachorros con grand slam de McCutchen

CHICAGO (AP) — Bryce Harper conectó un jonrón y empató la marca más alta de su carrera de cinco imparables, Andrew McCutchen sacudió un grand slam y los Filis de Filadelfia vencieron el martes 15-10 a los Cachorros de Chicago a los que propinaron su undécimo descalabro consecutivo.

Rhys Hoskins también disparó un cuadrangular. Los Filis victimaron a Jake Arrieta (5-9) después de que apabullaran 13-3 a Chicago la noche anterior y terminaran con 16 imparables, dos menos que su número más alto de la campaña.

Los Cachorros van ampliando su peor racha desde que perdieron 12 al hilo en mayo de 2012. No conocen el triunfo desde que Zach Davies y tres relevistas no permitieron hit a los Dodgers de Los Ángeles el 24 de junio. Y ahora que Arrieta no terminó siquiera la 2da entrada en su segunda apertura consecutiva, el equipo atraviesa un mal momento.

Harper produjo cuatro carreras, su cifra más alta en la campaña. Su jonrón de tres anotaciones en la séptima puso la pizarra 15-4.

McCutchen consiguió el tercer grand slam de su carrera y segundo esta temporada en el episodio inicial.

Aaron Nola (6-5), de Filadelfia, trabajó seis entradas en las que permitió cuatro carreras y seis indiscutibles. Poncho a ocho y dio una base por bolas. Los Filis resistieron una tambaleante actuación de sus relevistas, los cuales atraviesan dificultades.

Por los Filis, el dominicano Jean Segura de 4-2, cuatro anotadas, dos producidas.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Javier Báez de 4-2, dos anotadas, cuatro impulsadas. Los venezolanos Robinson Chirinos de 1-1, una anotada, una producida; Willson Contreras de 4-1 y Rafael Ortega de 1-1, una anotada. El dominicano Sergio Alcántara de 4-1, una impulsada.