INDIANÁPOLIS (AP) — La NCAA no ha realizado pruebas antidopaje durante el torneo de basquetbol u otros campeonatos colegiales, descubrió The Associated Press.

Tres personas que tienen conocimiento directo de los protocolos de pruebas de la NCAA indicaron que el programa a gran escala no se ha reanudado desde hace un año, cuando la pandemia de coronavirus obligó a suspender los deportes.