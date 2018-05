Giants 5, Cubs 4

San Francisco Chicago ab r h bi ab r h bi G.Hrnan cf 5 2 3 0 Zobrist 2b 4 0 0 0 McCtchn rf 4 1 2 1 Schwrbr lf 4 2 2 1 Lngoria 3b 5 0 2 0 Bryant 3b 4 0 0 0 Belt 1b 3 0 1 2 Rizzo 1b 3 0 1 1 Wllmson lf 3 1 1 0 Cntrras c 4 1 1 0 S.Dyson p 0 0 0 0 I.Happ cf 2 0 0 0 Watson p 0 0 0 0 J.Wlson p 0 0 0 0 M.Gomez ph 1 0 0 0 Strop p 0 0 0 0 Strckln p 0 0 0 0 L Stlla ph 1 0 0 0 B.Crwfr ss 3 1 2 2 J.Baez ss 4 1 1 1 Hundley c 4 0 0 0 Heyward rf 3 0 1 1 Tmlnson 2b 4 0 0 0 Qintana p 2 0 0 0 Strtton p 2 0 0 0 Cishek p 0 0 0 0 Sndoval ph 1 0 0 0 Almora cf 1 0 1 0 Moronta p 0 0 0 0 Blanco lf 0 0 0 0 Totals 35 5 11 5 Totals 32 4 7 4

San Francisco 000 220 100—5 Chicago 011 100 010—4

DP_San Francisco 2, Chicago 1. LOB_San Francisco 9, Chicago 4. 2B_G.Hernandez 2 (3), McCutchen (14), Longoria (14), B.Crawford (11), Schwarber (6), Almora (8). HR_B.Crawford (6), Schwarber (9), J.Baez (12). CS_B.Crawford (3). SF_Belt (2).

IP H R ER BB SO San Francisco Stratton W,6-3 5 4 3 3 3 6 Moronta H,1 1 0 0 0 0 0 Dyson H,7 1 1 0 0 0 1 Watson H,9 1 2 1 1 0 0 Strickland S,10-12 1 0 0 0 0 0 Chicago Quintana L,5-4 4 1-3 5 4 4 2 6 Cishek 2 3 1 1 1 3 Wilson 1 2-3 1 0 0 0 3 Strop 1 2 0 0 2 1

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Eric Cooper; Second, Gary Cederstrom; Third, Cory Blaser.

T_3:04. A_41,250 (41,649).