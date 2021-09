Gignac espera reaparecer con Tigres la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Luego de recuperarse de una fractura en la pierna derecha, el delantero francés André-Pierre Gignac indicó el viernes que su regreso a las canchas podría darse la próxima semana cuando Tigres enfrente al León, por la octava fecha del torneo Apertura local.

Gignac, el goleador histórico de los universitarios, no ha debutado en el torneo Apertura mexicano actual. Las primeras fechas las perdió por disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección de su país y a su regreso sufrió la lesión.

“Es la meta, me puse un reto de llegar para el partido de León, por el momento todavía no entreno con el grupo porque tengo un poco de molestia, pero es normal, es parte del proceso y esperemos que la próxima semana ya pueda entrenar con los compañeros”, dijo Gignac en una rueda de prensa.

El jugador francés informó que, aunque sus compañeros tienen días libres en sábado y domingo, el aprovechará para seguir entrenando porque quiere cumplir con lo que se propuso cuando sufrió la lesión.

Aunque está optimista, Gignac sabe que será complicado ir de arranque porque no tiene ritmo de juego, pero lo platicará con el técnico Miguel Herrera.

“Habrá charla con Miguel y veremos lo que quiere, yo estoy a disposición y si me siento listo y si no hay molestia quizá puedo jugar unos minutos para agarrar ritmo y ver cómo me siento”, agregó el artillero galo.

Hasta ahora Tigres no ha resentido la ausencia de su goleador porque el uruguayo Nicolás “Diente” López atraviesa gran momento y es líder anotador con seis tantos.

“Yo nunca creí en la dependencia de un jugador porque no soy Superman y no me quito a tres jugadores para meter goles, soy un finalizador y ahora el equipo lo está haciendo muy bien”, añadió Gignac, quien dijo que habló con López para decirle que él cobre los penales para ayudar a terminar como campeón de goleo.

Por último, Gignac descartó tener diferencias con el “Piojo” Herrera, quien arribó este torneo en lugar del brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti.

“Se decidió que el ciclo de “Tuca” había terminado y yo tengo una relación con él porque él me eligió para venir a Tigres, pero ahora es otro ciclo y la comunicación con Miguel me gusta”, afirmó Gignac. “No sé por qué inventaron cosas, yo no tengo problemas de ego, me pongo a las órdenes del entrenador, nunca tuve problemas con Miguel, es algo que no ha pasado, pero con mi carácter ya veremos”.