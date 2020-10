Hamilton busca récord de F1 en tierra de Schumacher

Recommended Video:

NURBURGRING, Alemania (AP) — La puja de Lewis Hamilton para igualar la marca de victorias en la Fórmula Uno en poder de Michael Schumacher se reanuda y el británico pudiera conseguirlo en Alemania, la patria de Schumacher.

Hamilton buscaba su 91 victoria hace dos semanas en Rusia antes de verse frustrado por penalizaciones por violar una normativa poco conocida que prohíbe que los pilotos ensayen sus largadas antes de la carrera. Valtteri Bottas, su compañero de Mercedes, se llevó el triunfo.

Eso deja el escenario listo para que Hamilton trate de nuevo en Alemania. Tendrá que hacerlo en condiciones que habrían sido duras incluso para Schumacher, que era apodado “Regenmeister” o Maestro de la Lluvia, por su talento en pistas mojadas. La lluvia es probable en los tres días y las temperaturas el día de la carrera pudieran no alcanzar los 10 centígrados (50 F).

La Fórmula Uno está de regreso en la Nürburgring, circuito de culto de la serie, por primera vez desde el 2013. Oficialmente, el Gran Premio de Alemania está en pausa este año y esta carrera — un remplazo de última hora en un calendario afectado por la pandemia — es llamada el Gran Premio de Eifel, por las montañas cercanas.

Hasta 20.000 fanáticos pudieran asistir, lo que le haría la carrera más concurrida en la temporada, aparte del Gran Premio de Rusia.

NUEVA GENERACIÓN

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton durante una rueda de prensa previo al Gran Premio de Eifel en el circuito de Nuerburgring, Alemania, el jueves 8 de octubre de 2020. (xpbimages.com/Pool vía AP) El piloto de Mercedes Lewis Hamilton durante una rueda de prensa previo al Gran Premio de Eifel en el circuito de Nuerburgring, Alemania, el jueves 8 de octubre de 2020. (xpbimages.com/Pool vía AP) Photo: Xpbimages.com, AP Photo: Xpbimages.com, AP Image 1 of / 1 Caption Close Hamilton busca récord de F1 en tierra de Schumacher 1 / 1 Back to Gallery

Han pasado ocho años desde la última carrera de Michael Schumacher en la F1 y ahora su hijo va a ser oficialmente parte de una carrera de la serie el fin de semana, por primera vez.

Mick Schumacher, de 21 años, tomará el puesto de Antonio Giovinazzi en Alfa Romeo para la primera práctica el viernes. Eso le acerca más a competir plenamente, quizás la próxima temporada. Ya cuenta con experiencia en la Fórmula 2, donde encabeza el campeonato, y en exhibiciones con los viejos monoplazas de F1 de su padre antes de carreras.

Mick Schumacher ha dicho que su padre es su ídolo, pero está determinado a forjar su propio sendero. Comenzó a competir en karts usando el apellido de su madre, Betsch.

La vida de la familia Schumacher cambió para siempre en diciembre de 2013, cuando Michael y Mick, entonces de 14 años, esquiaban juntos en los Alpes franceses. Michael Schumacher se golpeó la cabeza en una roca y sufrió heridas graves que le dejaron requiriendo constantes cuidados. La familia ahora protege su privacidad y provee pocos detalles de su condición.

El rival de Mick Schumacher por el cetro de F2, Callum Ilot, también conducirá en su primera práctica oficial de F1 el viernes, usando el Haas de Romain Grosjean.

DECLIVE ALEMÁN

Un joven Schumacher pudiera ser lo que necesita F1 para recuperar su popularidad en Alemania.

Cuando Hamilton y Michael Schumacher compitieron juntos por última vez en la Nürburgring en el 2011, había seis alemanes en la parrilla de largada, incluyendo el entonces campeón mundial Sebastian Vettel. Éste será el único alemán en la carrera del domingo.

Nico Rosberg y Timo Glock se fueron, aunque Nico Hülkenberg se mantiene como piloto suplente, remplazando en dos carreras a Sergio Pérez cuando el mexicano dio positivo de coronavirus.

Pese a los cuatro títulos de Vettel, él no tiene el mismo tipo de perfil que tenía Schumacher en Alemania en su mejor momento y no inspiró una oleada de jóvenes pilotos alemanes. De no ser por la pandemia, no habría una carrera en Alemania este año.

Solamente dos alemanes han debutado en la F1 en la última década. André Lotterer participó en una carrera en el 2014 y Pascal Wehrlein mostró promesa ocasionalmente en el 2016 y el 2017, pero ahora es el compañero de Lotterer en la Fórmula E de coches eléctricos.