Hosmer jonronea, Snell abanica 8 y Padres ganan a Arizona

SAN DIEGO (AP) — Blake Snell ponchó a ocho antes de abandonar la lomita tras cuatro innings y dos tercios sin ceder anotaciones en su debut con los Padres, Eric Hosmer la sacó del parque por segundo juego consecutivo y remolcó tres carreras y San Diego derrotó el viernes 4-2 a los Diamondbacks de Arizona.

Snell realizó una labor impresionante limitando a los Diamondbacks a cuatro hits y dos boletos, pero no pudo optar a la victoria porque no lanzó cinco episodios. El manager de San Diego, Jayce Tingler, sustituyó al ganador del Premio AL Cy Young 2018 tras su segundo out en el cuarto, con el dominicano Ketel Marte en las bases gracias a un doble y los Padres 3-0 arriba en la pizarra.