CHICAGO (AP) — Ons Jabeur difícilmente estaba contenta por tener que levantarse el jueves a las 5:30 de la madrugada. A las 9 debió disputar un encuentro que comenzó aletargada.

Pero despertó, y se instaló en los cuartos de final del torneo de Chicago de la WTA, con una remontada para imponerse 1-6, 6-2, 6-3 a Jessica Pegula.

Jabeur, la sexta preclasificada, se medirá con la ucraniana Elina Svitolina, primera cabeza de serie, quien derrotó 6-3, 6-3 a la rumana Elena Gabriela Ruse.

“La última vez que me levanté a las 5:30 fue probablemente para el entrenamiento de pretemporada o para abordar un vuelo, no para jugar un partido”, dijo Jabeur, tunecina de 27 años, quien se ubica esta semana en la mejor posición de su carrera dentro del ranking, la 16ta. “Pero no puedo quejarme mucho”.

Jabeur dijo que trató de hacer todo aproximadamente una hora antes de lo habitual, incluso comer y dormir. Se fue a la cama el miércoles alrededor de las 9 de la noche.

Otras preclasificadas que llegaron a los cuartos de final de este torneo sobre canchas duras incluyen a la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza (2da preclasificada). La bicampeona de torneos del Grand Slam avanzó gracias al retiro de la bielorrusa Victoria Azarenka, antes del comienzo de su encuentro.

No se reveló la razón del abandono de Azarenka. En la siguiente fase, Muguruza chocará con Mai Hontama, procedente de la clasificación, quien doblegó 6-4, 6-7 (1), 6-1, a la local Shelby Rogers.

Ganaron también Belinda Bencic (3ra) Elena Rybakina (5ta) y Danielle Collins (10ma). Sin embargo, Jil Teichmann (16ta) perdió 6-4, 6-3 ante Marketa Vondrousova, una participante no preclasificada que fue finalista del Abierto de Francia en 2019.