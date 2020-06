Juez rechaza pedido de Williamson en demanda

El novato estelar de la NBA Zion Williamson sí tendrá que responder bajo juramento a una serie de preguntas que su exagente de marketing prevé hacerle como parte de una demanda por incumplimiento de contrato, determinó un juez en Florida.

Williamson buscaba evitar esas preguntas, acerca de si recibió beneficios indebidos cuando era estrella de la Universidad de Duke.

A mediados del año pasado, Prime Sports Marketing y la presidenta de la compañía Gina Ford presentaron una demanda en el condado de Miami Dade. Acusan a Williamson de incumplir con el convenio que tenía con esa agencia, al decidir que se mudaría a otra, la cual está también demandada.

Esta querella fue interpuesta una semana después de que Williamson presentó una demanda en Carolina del Norte para terminar un contrato de cinco años con Prime Sports, después de que se cambió a la Creative Artists Agency LLC.

El mes pasado, los abogados de Ford presentaron un cuestionario que incluye preguntas sobre el si el hoy novato de los Pelicans de Nueva Orleans o alguna persona en su nombre aceptaron o buscaron “dinero, beneficios, favores o algo de valor” para firmar con Duke. Pidieron que se respondiera en los próximos 30 días para establecer los hechos bajo juramento en el proceso de determinación de hechos antes del juicio.

Los abogados de Williamson argumentan que las preguntas no eran sino un intento injustificado por descubrir información, por lo que no debían hacerse.

Larry A. Straus, abogado que es parte del equipo legal de Ford y Prime Sports, dijo en un correo electrónico enviado el martes a The Associated Press que el juez de circuito David C. Miller negó el pedido de suspensión por lo que seguirá el proceso de descubrimiento de hechos.

Abogados de Williamson, quien fue la primera selección del draft del año pasado, argumentaron que las preguntas estaban diseñadas para hostigar, dañar la reputación de su cliente y atraer la cobertura de la prensa “a fin de presionar y llegar a un acuerdo” en su más reciente demanda.

Buscaban por ello la suspensión, mientras apelaban el fallo emitido en diciembre, que rechazó un pedido para desestimar el caso en Florida.

Jeremy Watkins, portavoz del abogado Jeffery Klein que trabaja con Williamson, no contestó inmediatamente a la llamada en que la AP solicitaba su reacción.

Las preguntas que presentaron los abogados de Ford no contienen evidencia de un acto indebido por parte de Williamson o su familia. Hacen referencia a la madre de Williamson, su padrastro, así como a la compañía Nike —que viste a los Blue Devils— y a Adidas.

Los documentos preguntan también sobre cualquier beneficio que pudiera haber obtenido un agente de enero del 2014 a abril del 2019, cuando Williamson anunció que saltaría al baloncesto profesional. Hay también preguntas sobre la casa donde la madre y padrastro del jugador vivieron cuando jugaba para Duke.

El portavoz de la Universidad, Michael Schoenfeld declinó hacer un comentario el martes debido a que la escuela no está incluida en la demanda. Schoenfeld se remitió a un comunicado emitido en enero, mediante el que que la escuela dijo que había analizado la elegibilidad de Williamson anteriormente, sin encontrar motivos de preocupación.

El periodista de la AP, Brett Martel, contribuyó con este despacho desde Nueva Orleáns. Aaron Beard está en Twitter como http://www.twitter.com/aaronbeardap.