L.A. Angels 10, Seattle 5

E_J.Iglesias 2 (7), Rojas (2), Murphy (3), Seager (5). DP_Los Angeles 1, Seattle 2. LOB_Los Angeles 5, Seattle 7. 2B_Rendon (2), Crawford (5). HR_Trout (7), Walsh 2 (6), Rendon (2), Haniger (7). SB_Ohtani (4). S_Fletcher (2).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Canning W,2-2 5 1-3 3 1 0 2 9 Claudio 1 0 0 0 0 3 Cishek 1 1-3 1 2 0 2 1 Mayers 1-3 1 0 0 0 1 Rowen 1 2 2 2 0 2

Seattle Newsome L,1-1 2 7 8 8 2 1 Dugger 3 2 2 2 1 3 Middleton 2 2 0 0 0 1 Mills 1 0 0 0 0 0 Tapia 1 2 0 0 0 0

Claudio pitched to 1 batter in the 7th.

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Carlos Torres; Second, Alfonso Marquez; Third, Lance Barrett.

T_3:16. A_8,993 (47,929).