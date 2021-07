L.A. Angels 8, Baltimore 7

E_Santander (1). DP_Baltimore 1, Los Angeles 0. LOB_Baltimore 7, Los Angeles 6. 2B_Santander (14), Severino (8), Hays (8), Rendon (13). HR_Mancini (15), Leyba (1), J.Iglesias (7), Ohtani 2 (30). SB_Ohtani (12).

IP H R ER BB SO

Baltimore Akin 3 7 4 4 1 3 Tate 1 2-3 3 3 3 0 2 Watkins 1 0 0 0 0 0 Scott 2-3 1 0 0 0 0 Wells 2 0 0 0 0 1 Fry, L, 2-3 1-3 1 1 1 1 1

Los Angeles Canning 2 2-3 6 6 6 2 0 Slegers 2 0 0 0 2 0 Quintana, H, 1 1 0 1 1 1 1 Cishek, BS, 0-1 1 1-3 1 0 0 0 1 Mayers 1-3 1 0 0 1 0 R.Iglesias, W, 5-3 1 2-3 0 0 0 0 2

Watkins pitched to 2 batters in the 6th, Wells pitched to 1 batter in the 9th, Slegers pitched to 4 batters in the 5th, Quintana pitched to 3 batters in the 6th.

HBP_Tate (J.Iglesias). WP_Tate, Canning.

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Shane Livensparger; Second, Todd Tichenor; Third, Tony Randazzo.

T_3:26. A_23,561 (45,517).