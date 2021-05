L.A. Dodgers 9, Miami 6

E_Detwiler (1). LOB_Miami 6, Los Angeles 6. 2B_Rojas (12), Cooper (4), Lux (2), Barnes (2), Betts (12). HR_Duvall (7), Muncy (8). SB_Betts (5). S_Pop (1).

IP H R ER BB SO

Miami Alcantara L,1-3 1 1-3 7 8 8 2 3 Pop 1 2-3 0 0 0 0 1 Curtiss 2 2 0 0 0 1 Cimber 1 3 1 1 0 0 Detwiler 1 0 0 0 1 1 Bender 1 0 0 0 0 0

Los Angeles Kershaw W,6-3 6 6 5 5 1 11 Treinen H,9 1 0 0 0 0 0 Santana 2-3 2 1 1 1 0 González H,10 1-3 0 0 0 0 1 Jansen S,7-9 1 0 0 0 0 2

Cimber pitched to 3 batters in the 7th.

HBP_Kershaw (Rojas), González (León).

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Chad Fairchild; Second, CB Bucknor; Third, Lewis Williams III.

T_3:18. A_15,915 (56,000).